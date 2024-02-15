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США запускають супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами

15 лютого, 2024 четвер
04:59
Світ SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon

Космічні сили США запускають шість супутників на навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал за допомогою ракети SpaceX Falcon 9

Про це передає Агентство космічного розвитку США (SDA).

У заяві відомства зазначається, що запланований сьогодні запуск включатиме два супутники для гіперзвукового та балістичного космічного датчика відстеження (HBTSS) Агентства протиракетної оборони (MDA) та чотири супутники рівня відстеження SDA Tranche T0.

Відповідні супутники на орбіту має доставити ракета SpaceX Falcon 9 у рамках програми National Security Space Launch.

"Цей запуск є ключовим моментом для MDA, оскільки ми вступаємо в новий етап попередження про ракети, відстеження та захисту. Ці супутники HBTSS є суттєвим кроком вперед у наших зусиллях випередити наших супротивників", - сказав директор MDA генерал-лейтенант Хіт Коллінз.

Космічні сили США, MDA та SDA співпрацюють у розробці HBTSS як демонстраційного прототипу космічного датчика, що надає якісні дані управління вогнем, необхідні для ураження сучасних ракетних загроз.

У заяві Агентства зазначається, що ці дані мають "вирішальне значення" для забезпечення ураження зброєю протиракетної оборони, включаючи ураження гіперзвуковою зброєю "фази ковзання" - йдеться про відстеження від початку запуску до знищення за допомогою HBTSS, що дозволить зберігати контроль над загрозами ракет від запуску до перехоплення незалежно від місця розташування.

За словами директора SDA Дерека Турніра, запуск супутників відстеження на одну орбіту з супутниками MDA HBTSS "є перемогою для обох агентств".

В оперативному плані засоби протиракетної оборони, розроблені в рамках демонстраційної програми MDA HBTSS, інформуватимуть PWSA SDA та виявлятимуть гіперзвукові, балістичні та інші передові загрози раніше, ніж наземні радари, забезпечуючи дані відстеження гіперзвукових загроз для передачі через зв’язану зброю протиракетної оборони.

Частина Космічних сил США SDA раніше розгорнула 23 супутники Tranche 0 на орбіті в 2023 році, включно з супутниками рівня транспорту та стеження, з бази космічних сил Ванденберг. Чотири супутники Tracking Layer, які будуть запущені з HBTSS від MDA, були доставлені компанією L3Harris Technologies і являють собою останні супутники в програмі Tranche 0, завдяки чому орбітальне угруповання досягає 27.

Агентство протиракетної оборони Штатів ініціювало програму HBTSS у 2018 році. У січні 2021 року MDA уклала інші угоди про трансакцію з L3Harris Technologies Inc. і Northrop Grumman Corporation.

  • Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав членам Конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
Теги:
ППО
США
ракетний удар
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