США заявили, що ветуватимуть резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази: у чому причина

Про це повідомляє CNN.

Томас-Грінфілд зауважила, що США працюють над угодою між Ізраїлем і ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників і припинення бойових дій щонайменше на 6 тижнів.

За її словами, протягом останнього тижня президент США Джо Байден неодноразово телефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, а також лідерам Єгипту та Катару, щоб просунути цю угоду.

"Ми вважаємо, що ця угода є найкращою можливістю возз’єднати всіх заручників із їхніми сім’ями та забезпечити тривалу паузу у бойових діях, що дозволить отримати більше життєво необхідної їжі, води, палива, медикаментів та інших необхідних речей, які потраплять до рук палестинських цивільних осіб, які відчайдушно потребую цього", - сказала посол.

Вона наголосила, що на думку США, резолюція, запропонована в Радбезі, навпаки, 2не досягне цих результатів і справді може суперечити їм".

"З цієї причини Сполучені Штати не підтримують дії щодо цього проєкту резолюції. Якщо він буде винесений на голосування в тому вигляді, в якому він був розроблений, він не буде прийнятий", – підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона закликала Раду Безпеки ООН переконатися, що "будь-яка дія, яку ми вживатимемо найближчими днями, посилить тиск на ХАМАС, щоб той прийняв запропоновану пропозицію», і що США продовжуватимуть брати участь у дипломатії, додавши, що США "будуть відверті" з ізраїльськими та регіональними лідерами щодо очікувань щодо захисту понад одного мільйона цивільних у Рафаху.