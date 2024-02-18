США заявили, що ветуватимуть резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази: у чому причина
Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила, що якщо запропонована Алжиром резолюція, яка закликає до припинення вогню в секторі Гази, буде винесена на голосування в Раді Безпеки ООН у тому вигляді, в якому вона була розроблена, США її ветуватимуть
Про це повідомляє CNN.
Томас-Грінфілд зауважила, що США працюють над угодою між Ізраїлем і ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників і припинення бойових дій щонайменше на 6 тижнів.
За її словами, протягом останнього тижня президент США Джо Байден неодноразово телефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, а також лідерам Єгипту та Катару, щоб просунути цю угоду.
"Ми вважаємо, що ця угода є найкращою можливістю возз’єднати всіх заручників із їхніми сім’ями та забезпечити тривалу паузу у бойових діях, що дозволить отримати більше життєво необхідної їжі, води, палива, медикаментів та інших необхідних речей, які потраплять до рук палестинських цивільних осіб, які відчайдушно потребую цього", - сказала посол.
Вона наголосила, що на думку США, резолюція, запропонована в Радбезі, навпаки, 2не досягне цих результатів і справді може суперечити їм".
"З цієї причини Сполучені Штати не підтримують дії щодо цього проєкту резолюції. Якщо він буде винесений на голосування в тому вигляді, в якому він був розроблений, він не буде прийнятий", – підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона закликала Раду Безпеки ООН переконатися, що "будь-яка дія, яку ми вживатимемо найближчими днями, посилить тиск на ХАМАС, щоб той прийняв запропоновану пропозицію», і що США продовжуватимуть брати участь у дипломатії, додавши, що США "будуть відверті" з ізраїльськими та регіональними лідерами щодо очікувань щодо захисту понад одного мільйона цивільних у Рафаху.
- У вівторок, 13 лютого, в Єгипті відбулися зустрічі офіційних представників Ізраїлю та ХАМАС, на яких обговорювали майбутню угоду щодо тимчасово перемир'я та звільнення заручників у Газі.
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