Головна Світ США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News

США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News

Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
07:22
Світ Прапор США

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, якою заборонила передавати інформацію про мирні переговори між Росією та Україною союзникам по альянсу "П'ять очей"

Зміст

Про це інформує CBS News, посилаючись на слова кількох американських розвідників. 

Вказано, Габбард підписала директиву ще 20 липня, наказавши не ділитися інформацією про мирні переговори між Росією та Україною з союзниками по альянсу "П'ять очей" - розвідувальним альянсом, створеним після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. 

Представники розвідки заявили, що директива класифікувала всі аналітичні дані та інформацію, пов'язані з мирними переговорами, як "NOFORN", тобто заборонені до поширення за кордоном. Це означає, що інформацію не можна передавати жодній іншій країні або іноземним громадянам. Директива також обмежує поширення матеріалів, що стосуються мирних переговорів, тими агентствами, які підготували або отримали їх. Ділитися можна лише тією інформацією, яка була оприлюднена раніше. 

Разом з тим, документ, ймовірно, не забороняє обмін дипломатичною інформацією, зібраною іншими засобами, окремими від розвідувального співтовариства США, або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами. 

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
переговори з РФ
