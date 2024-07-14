Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що політика Альянсу щодо участі у війні в Україні незмінна. Тому Польща не збиватиме російські ракети та дрони над Україною
Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.
"НАТО буде підтримувати Україну. Ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - каже Столтенберг.
За його словами, Польща не збиватиме російські ворожі цілі на території України оскільки політика НАТО незмінна.
"Політика НАТО незмінна, ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив генсек.
- 12 червня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ведуться розмови щодо збиття ракет над територією іншої країни, проте виникають питання, тому жодного рішення ще не прийнято.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе