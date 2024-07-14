Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною

Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.

"НАТО буде підтримувати Україну. Ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - каже Столтенберг.

За його словами, Польща не збиватиме російські ворожі цілі на території України оскільки політика НАТО незмінна.

"Політика НАТО незмінна, ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив генсек.