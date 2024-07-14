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Головна Світ Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною

Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною

14 липня, 2024 неділя
20:28
Світ НАТО, Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що політика Альянсу щодо участі у війні в Україні незмінна. Тому Польща не збиватиме російські ракети та дрони над Україною

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.

"НАТО буде підтримувати Україну. Ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - каже Столтенберг.

За його словами, Польща не збиватиме російські ворожі цілі на території України оскільки політика НАТО незмінна.

"Політика НАТО незмінна, ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив генсек.

  • 12 червня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ведуться розмови щодо збиття ракет над територією іншої країни, проте виникають питання, тому жодного рішення ще не прийнято.
Теги:
Польща
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
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