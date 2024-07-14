Стрілянина у нічому клубі в американському штаті Алабама: 4 людини загинуло, 9 поранено

Про це повідомляє CNN.

Згідно з заявою офіцера поліції Бірмінгема Трумена Фіцджеральда, стрілець відкрив вогонь по нічному клубу на 27-й Північній вулиці. Близько 23:00 за місцевим часом, поліція виявила численні жертви вогнепальних поранень.

Дві жінки, які перебували в нічному клубі, і чоловік, знайдений на тротуарі біля закладу, були оголошені мертвими на місці події. Ще один чоловік помер у лікарні.

За даними поліції, щонайменше 9 осіб перебувають у лікарні, отримавши поранення в результаті стрілянини.

Станом на ранок неділі, поліція не затримала жодного підозрюваного. Причини стрілянини наразі невідомі.

"Детективи працюють над тим, щоб визначити, що призвело до пострілів і жертв, - повідомив Фіцджеральд. - Наші федеральні партнери прибули на місце події і допомагають співробітникам поліції Бірмінгема в цьому розслідуванні".