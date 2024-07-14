Стрілянина у нічому клубі в американському штаті Алабама: 4 людини загинуло, 9 поранено
У суботу, 13 липня, у нічному клубі в Бірмінгемі, штат Алабама сталась стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 4 людини, ще 9 поранені
Про це повідомляє CNN.
Згідно з заявою офіцера поліції Бірмінгема Трумена Фіцджеральда, стрілець відкрив вогонь по нічному клубу на 27-й Північній вулиці. Близько 23:00 за місцевим часом, поліція виявила численні жертви вогнепальних поранень.
Дві жінки, які перебували в нічному клубі, і чоловік, знайдений на тротуарі біля закладу, були оголошені мертвими на місці події. Ще один чоловік помер у лікарні.
За даними поліції, щонайменше 9 осіб перебувають у лікарні, отримавши поранення в результаті стрілянини.
Станом на ранок неділі, поліція не затримала жодного підозрюваного. Причини стрілянини наразі невідомі.
"Детективи працюють над тим, щоб визначити, що призвело до пострілів і жертв, - повідомив Фіцджеральд. - Наші федеральні партнери прибули на місце події і допомагають співробітникам поліції Бірмінгема в цьому розслідуванні".
-
Уранці неділі, 28 квітня, біля нічного клубу у передмісті грецьких Афін Марусі сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала тяжкі поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе