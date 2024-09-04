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Суд Гааги заарештував активи російського Газпрому в Північному морі

Світлана Кравченко
4 вересня, 2024 середа
09:58
Світ Газпром

Окружний суд Гааги заарештував частку російського Газпрому в компанії Wintershall Noordzee, що є одним із найбільших видобувачів газу на нідерландському шельфі Північного моря

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Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що під арешт потрапили 50% акцій компанії, яка займається розробкою двох шельфових родовищ та володіє 11 видобувними установками.

Як пише видання, позов проти Газпрому про запровадження арешту подала українська КК "Славутич-Інвест". Компанія мала земельні ділянки в Мелітополі Запорізької області, які були експропрійовані після російського вторгнення.

У травні 2023 року господарський суд Запорізької області, куди звернулася компанія, зобов’язав Росію виплатити "Славутичу" компенсацію у $15 млн. Через рік українська компанія вимагала стягнути цю суму коштом активів Газпрому і подала позови - спершу до українського суду, а потім до нідерландського.

Як повідомляється, Гаазький суд врахував, що за українським законодавством юрособу можна визнати alter ego ("другим я") Росії та стягнути з неї суверенний борг. Рішення у справі ухвалили 15 травня.

У результаті зірвалася спроба Газпрому продати активи в Північному морі.

  • Нещодавно розвідка Британії повідомляла, що російське вторгнення в Україну та погіршення відносин Росії з західними країнами серйозно обмежили діяльність одної з державних енергетичних компаній РФ - Газпрому.
Теги:
Кримінал
Росія
газ
Війна з Росією
Гаага
Економіка
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