Суд Гааги заарештував активи російського Газпрому в Північному морі

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що під арешт потрапили 50% акцій компанії, яка займається розробкою двох шельфових родовищ та володіє 11 видобувними установками.

Як пише видання, позов проти Газпрому про запровадження арешту подала українська КК "Славутич-Інвест". Компанія мала земельні ділянки в Мелітополі Запорізької області, які були експропрійовані після російського вторгнення.

У травні 2023 року господарський суд Запорізької області, куди звернулася компанія, зобов’язав Росію виплатити "Славутичу" компенсацію у $15 млн. Через рік українська компанія вимагала стягнути цю суму коштом активів Газпрому і подала позови - спершу до українського суду, а потім до нідерландського.

Як повідомляється, Гаазький суд врахував, що за українським законодавством юрособу можна визнати alter ego ("другим я") Росії та стягнути з неї суверенний борг. Рішення у справі ухвалили 15 травня.

У результаті зірвалася спроба Газпрому продати активи в Північному морі.