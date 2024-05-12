Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що цьогоріч російський газовий монополіст "Газпром" зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років. У 2023 році доходи компанії впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів).



"﻿﻿Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин Росії із Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому. Нездатність Газпрому повністю переорієнтувати свій експорт від залежності від європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки принаймні до 2030 року", - наголошують у розвідці Британії.

У відомстві також зазначили, що хоча Газпрому вдалося спрямувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становитимуть лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

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"Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід "Сила Сибіру 2", - вважають у міноборони Британії.

Також зазначається, що високе оподаткування прибутків Газпрому у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило здатність і стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки. Торік Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільйонів доларів США), що становить близько 9% від загальних державних доходів.

"Російський уряд планує і надалі збільшувати податкове навантаження на Газпром у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення компанії скоротити свої інвестиції на цей рік приблизно на 15%", – підсумували у розвідці Британії.