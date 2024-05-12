Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину

Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину

12 травня, 2024 неділя
13:23
Економіка Газпром
Зміст

Російське вторгнення в Україну та погіршення відносин Росії з західними країнами серйозно обмежили діяльність одної з державних енергетичних компаній РФ - "Газпрому"

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що цьогоріч російський газовий монополіст "Газпром" зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років. У 2023 році доходи компанії впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів).

"﻿﻿Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин Росії із Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому. Нездатність Газпрому повністю переорієнтувати свій експорт від залежності від європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки принаймні до 2030 року", - наголошують у розвідці Британії.

У відомстві також зазначили, що хоча Газпрому вдалося спрямувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становитимуть лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

Читайте також: Газпром стогне під міжнародними санкціями

"Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід "Сила Сибіру 2", - вважають у міноборони Британії. 

Також зазначається, що високе оподаткування прибутків Газпрому у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило здатність і стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки. Торік Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільйонів доларів США), що становить близько 9% від загальних державних доходів.

"Російський уряд планує і надалі збільшувати податкове навантаження на Газпром у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення компанії скоротити свої інвестиції на цей рік приблизно на 15%", – підсумували у розвідці Британії.

  • У квітні повідомлялося, що російський Газпром за 2023 рік зазнав чистого збитку у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів(близько 13 млрд дол).
Теги:
Росія
газ
санкції проти Росії
Війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
Нацгвардія
11 травня, 2024 субота
На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище
Харків обстріл
11 травня, 2024 субота
Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
путін
10 травня, 2024 п'ятниця
Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
12 травня
13:45
Оновлено
окупанти рф
"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині
13:40
Кладовище
"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС
13:39
фізична активність
Фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу: що з'ясували вчені
12:57
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: влада РФ звинувачує Україну
12:53
Оновлено
повінь в Афганістані
Повінь в Афганістані: кількість жертв зросла до 315
12:07
Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики
11:34
Грузія, Тбілісі, мітінг
"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії
11:31
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Спецоперація ГУР: українські дрони атакували Волгоградський НПЗ і ще два об'єкти РФ
11:24
Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль
10:44
пожежа_вогонь
У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу
10:28
Ексклюзив
Володимир Путін
Розвідки багатьох країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, - полковник Грант
10:04
OPINION
Роман Донік
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
10:01
Ексклюзив
ЗСУ
В Часовому Яру вирішується доля Донецької області, - військовий експерт Дикий
09:53
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині
09:50
Обстріл Вовчанська 12 травня
Росіяни зранку скинули авіабомби на Вовчанськ: під завалами опинилася родина, є загибла і постраждалі
09:21
Ексклюзив
Обстріл Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запорізьку область 542 рази за добу - депутатка райради Сисоєва
09:18
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден вважає, що перемир'я в Газі може настати хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників
09:15
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
08:43
Василь Ломаченко
Ломаченко нокаутував Камбососа і здобув звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF
08:35
безпілотник "Орлан"
Протягом доби українська ППО знищила 4 російські розвідувальні безпілотники ZALA та один "Орлан-10"
08:29
Інфографіка
Втрати окупантів
Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:25
Литва прапор
У Литві проходять президентські вибори: кандидати, які лідирують, обіцяють протистояти Росії в разі її нападу
08:22
збитий Орлан-10
В окупованому Довжанську на Луганщині впав російський розвідувальний дрон
08:06
OPINION
Богдан Буткевич
Травень-червень будуть дуже лютими
07:33
віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці
У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер Сімонацці
01:50
Оновлено
Nemo, Євробачення-2024
Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
00:26
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Фанати визнали українця найкращим футболістом клубу АПЛ
2024, субота
11 травня
23:24
Ґрета Тунберг
У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг
23:01
на фото: Кирило Тимошенко
Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського. Журналісти стверджують, що до цього причетна дружина Тимошенка, він заперечує
22:41
Нацгвардія
На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище
22:25
Коул Палмер і Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Гол Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ
22:08
Михайло Панков (Попасна)
Займався евакуацією людей, побував в полоні: на Харківщині віддав життя за Україну вчитель історії з Попасної Михайло Панков
22:07
алкоголь
"Покращує здоров'я": влада Сан-Франциско щороку виділяє $5 млн на алкоголь для безхатьків
21:49
Андрій Шелухін
Хто керує ворожим наступом на півночі Харківщини: розслідувачі оприлюднили дані російського генерала Шелухіна та членів його родини
21:46
Україна Польща
Тисячі українських чоловіків у Польщі готові їхати далі, а не вертатися до України, - Forbes
21:35
Оновлено
Білгород
У Білгороді лунали вибухи й почалися пожежі: влада РФ каже про збиті ракети "Вампір"
21:26
граната
У Броварах чоловік підірвав гранату, коли тікав від поліцейського
21:23
Ексклюзив
легкоатлет-агент ФСБ
В Україні діє прихована мережа агентів РФ, яка буде активізована після війни, - Портников
21:17
Starlink
Супутники Starlink через магнітну бурю вийшли з ладу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV