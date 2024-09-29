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Суд у Бразилії призначив новий штраф на понад $5 млн для відновлення роботи соцмережі Х Ілона Маска у країні

Світлана Кравченко
29 вересня, 2024 неділя
14:52
Технології Ілон Маск

Верховний суд Бразилії 27 вересня постановив, що соціальна мережа X американського бізнесмена Ілона Маска все ще має сплатити понад 5 млн доларів у вигляді штрафів, перш ніж отримати дозвіл відновити роботу в країні

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що після того, як соцмережа Х заявила про виконання наказу суду припинити поширення дезінформації, і попросила зняти заборону на роботу платформи в Бразилії, суддя Олександр де Мораес відповів постановою, згідно з якою X та його законний представник у Бразилії все ще повинні погодитися виплатити загалом 18,3 млн реалів (3,4 млн доларів) у вигляді штрафів, які раніше були винесені судом.

У своєму рішенні суддя сказав, що суд може використовувати вже заморожені з облікових рахунків X і Starlink у Бразилії ресурси, але для цього супутникова компанія, яка також належить Маску, повинна відмовитися від розгляду апеляції на блокування коштів.

Суддя також виписав новий штраф у розмірі 10 млн реалів (1,8 млн доларів) за те, що впродовж короткого проміжку часу минулого тижня X знову була доступною для деяких користувачів у Бразилії.

За словами людини, близької до X, компанія, швидше за все, заплатить усі штрафи, але розгляне можливість оскаржити додатковий штраф у розмірі 10 млн реалів, накладені судом після блокування платформи в країні.

Що передувало

8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Уже 30 серпня Верховний суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.

У вересні верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.

Згодом стало відомо, що Ілон Макс погодився виконати умови Верховного суду Бразилії, щоб розблокувати доступ до соцмережі та призначив представника X в країні.

Теги:
Світ
Кримінал
Бразилія
Ілон Маск
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