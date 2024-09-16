Бразильський суд стягнув із рахунків компаній Маска близько $3,3 млн
Верховний суд у Бразилії стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків соціальної мережі Х та супутникового інтернет-провайдера Starlink американського мільярдера Ілона Маска для сплачення штрафів
Про це повідомляє Euronews.
Зазначено, що бразильський суд стягнув кошти, сума яких дорівнює штрафам, що має заплатити компанія Х Бразилії. Водночас після цього банківські рахунки соцмережі і Starlink розморозили.
- 8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.
- Верховний суд Бразилії 30 серпня ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.
- 14 вересня верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску.
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