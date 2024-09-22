Маск на вимогу суду призначив представника X в Бразилії, щоб відновити доступ до соцмережі в країні

Про це повідомляє The New York Times.

Так, у соцмережі X заявили, що вже видалили облікові записи, які вимагав Верховний суд Бразилії через нібито загрозу бразильській демократії. Соцмережа також уже сплатила штрафи та призначила нового офіційного представника в країні.

Натомість у Верховному суді Бразилії кажуть, що X не подав офіційних документів, які підтверджували б, що Рейчел де Олівейра Консейсао є новим бразильським представником соцмережі.

Там додали, що для подачі відповідної документації компанія Маска має лише пʼять днів.

Зазначається, що Бразилія є одним із найважливіших міжнародних ринків для X. За оцінками аналітиків, там було понад 20 мільйонів користувачів. Після блокування соціальної мережі бразильці кинулися до конкурентів - Bluesky і Threads, які належать Meta. Тож таким чином Ілон Маск втрачає прибуток і частину ринку.

Водночас багато облікових записів, які суд Бразилії наказав видалити, належали відомим правим бразильським коментаторам, які свого часу підтримали рішення Маска не виконувати вирок суду. Дехто з них розкритикував його вчинки і назвав події "сумним днем для свободи слова".

Що передувало

8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Уже 30 серпня Верховний суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.

У вересні верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.