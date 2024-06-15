Суд у США не дозволив продати арештовану супер'яхту російського олігарха Керімова

Про це пише Голос Америки.

Зазначається, що тепер американські платники податків і надалі сплачуватимуть приблизно 740 тисяч доларів на місяць за утримання та страхування 106-метрової яхти Amadea. На думку уряду, ці витрати "далеко не скромні" і громадяни не повинні їх оплачувати поки суд розглядає питання про конфіскацію судна.

Вартість судна оцінюється у 230 млн доларів, воно перебуває в центрі судового процесу, пов'язаного із застосуванням американських санкцій проти Росії.

Уряд США хотів би продати яхту і передати виручені кошти Україні, проте процедура ускладнилася, коли інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що "Амадея" насправді належить йому.

У судових документах міністерство юстиції США назвало Худайнатова "підставною особою" для Керімова. Водночас Худайнатов це заперечує.

Повідомляється, що судова тяганина навколо "Амадеї" може затягнутися. До завершення суду уряд США щомісяця платить приблизно 600 тисяч доларів за утримання яхти і 140 тисяч доларів за її страхування.

Щоб зменшити ці витрати, уряд США запросив дозвіл на продаж судна та конвертацію його вартості в готівку. Однак окружний суд Південного округу Нью-Йорка постановив, що витрати на утримання "Амадеї" не були "надмірними".

Через два дні після винесення рішення адвокати, що представляють Худайнатова і компанію, яка безпосередньо володіє "Амадеєю", подали меморандум, в якому виступили проти спроб уряду США вивести Худайнатова зі справи. Прокурори стверджують, що олігарх не є фактичним власником яхти, а це означає, що він не має права оскаржувати її конфіскацію.

Проте в меморандумі, який включає декларації співробітників і підрядників яхти, стверджується, що Худайнатов є справжнім власником, а отже, "Амадея" взагалі не підлягає конфіскації.

Тим часом американський мін'юст відмовився від коментарів.