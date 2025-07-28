Свідчень того, що ядерна зброя РФ постійно дислокується на території Білорусі, немає, - аналітик Радь

Про це розповів аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Так, їх немає (об’єктивних свідчень того, що на території Білорусі є ядерна зброя), і це в тому числі не підтверджує українська розвідка, це не підтверджують розвідки західних країн. Були заяви про те, що ядерна зброя певний час перебувала, потім її вивезли, але знову ж таки свідчень того, що вона постійно дислокується на території Білорусі немає. Тому поки що ситуація виглядає таким чином", - сказав він.

Павло Радь зауважив, що білоруські спеціалісти самостійно б цю зброю не зберігали і не обслуговували б.

"Тобто для цього потрібні російські фахівці, які би переїжджали, які би це контролювали, які би здійснювали постійний нагляд. І також потрібно розуміти те, що, в принципі, Путін би не погодився надати ядерну кнопку Лукашенку. Навіть якщо ця зброя, припустимо, перебувала на території Білорусі, кнопка, методи застосування все ж таки залишалися б в руках Володимира Путіна. Тому білоруські фахівці, чи сам Лукашенко, на прийняття якихось рішень тут без впливу не мали", - додав аналітик.