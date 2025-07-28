Свідчень того, що ядерна зброя РФ постійно дислокується на території Білорусі, немає, - аналітик Радь
Об’єктивних свідчень того, що російська ядерна зброя постійно дислокується на території Білорусі немає
Про це розповів аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.
"Так, їх немає (об’єктивних свідчень того, що на території Білорусі є ядерна зброя), і це в тому числі не підтверджує українська розвідка, це не підтверджують розвідки західних країн. Були заяви про те, що ядерна зброя певний час перебувала, потім її вивезли, але знову ж таки свідчень того, що вона постійно дислокується на території Білорусі немає. Тому поки що ситуація виглядає таким чином", - сказав він.
Павло Радь зауважив, що білоруські спеціалісти самостійно б цю зброю не зберігали і не обслуговували б.
"Тобто для цього потрібні російські фахівці, які би переїжджали, які би це контролювали, які би здійснювали постійний нагляд. І також потрібно розуміти те, що, в принципі, Путін би не погодився надати ядерну кнопку Лукашенку. Навіть якщо ця зброя, припустимо, перебувала на території Білорусі, кнопка, методи застосування все ж таки залишалися б в руках Володимира Путіна. Тому білоруські фахівці, чи сам Лукашенко, на прийняття якихось рішень тут без впливу не мали", - додав аналітик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.51Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе