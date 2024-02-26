"Світло переможе темряву": українці в усьому світі вийшли на багатотисячні мітинги, щоб підтримати Україну
На вихідних, 24 та 25 лютого, українці більш ніж у 150 містах в усьому світу вийшли на багатотисячні мітинги на підтримку України до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії
Про це йдеться у пресрелізі Communities Army of Ukraine.
Головні меседжі акції – "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!", а її мета – наголосити на важливості не втрачати віру в Україну, необхідності зміцнення її підтримки, зокрема військово-технічної, посилення санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та їх передачі на підтримку України.
Під час демонстрацій мітингуючі використовували синьо-жовті ліхтарики, свічки, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву кампанії. У деяких містах відтворили “живу мапу України” з учасників акцій, які тримали у руках увімкнені ліхтарики.
Мітинги пройшли у таких країнах та містах:
- Австралія – Сідней, Канберра, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;
- Бельгія – Брюссель, 24 лютого;
- Хорватія – Загреб, 25 лютого;
- Кіпр – Лімассол, Ларнака, Нікосія 24 лютого
Фото: Communities Army of Ukraine
- Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Данія – Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Віборг 24 лютого;
- Фінляндія – Гельсінкі, Порі 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;
- Німеччина – Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;
- Угорщина – Будапешт, Сомбатхей, Залаегерсег, Бекешчаба, Ньїредьгаза 24 лютого;
- Ірландія – Дублін, Атлон 24 лютого
- Італія – Брешія, Мілан, Турин, Рим, Козенца, Павія – 24 лютого; Венеція – 25 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Мексика – Мехіко, 24 лютого;
- Норвегія – Осло - 24 лютого;
- Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Ельк - 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Португалія – Лісабон, Коїмбра 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Румунія – Бухарест, 24 лютого;
- Словаччина – Братислава, 24 лютого;
- Словенія – Любляна, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Іспанія – Аліканте, Барселона, Малага, Валенсія, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Швеція – Лунд, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Швейцарія – Берн, Женева, Цюріх, Вінтертур 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Туреччина – Стамбул, 24 лютого;
Фото: Communities Army of Ukraine
- Сполучене Королівство – Лондон - 24 лютого;
- США – Гантсвілл, Флегстафф, Фінікс, Лос Анджелес (22 лютого), Дейна-Пойнт, Сан Франциско, Сан Дієго, Сакраменто, Станфорд (23 лютого), Денвер, Вашінгтон, Гейнсвілл, Вест-Палм-Біч, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новий Орлеан, Бостон, Детройт, Гренд-Репідс, Мінеаполіс, Канзас Сіті, Сент-Луїс, Прінстон, Альбукерке, Бінгемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Ролі, Цинциннаті, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррісберг, Філадельфія, Пітсбург, Грінвілл, Колумбія, Рапід-Сіті, Джонсон-Сіті, Ноксвілл, Мемфіс, Аустін, Нашвілл, Хюстон, Сан Антоніо, Солт-Лейк-Сіті, Роанок, Вірджинія-Біч, Братлборо, Сієтл, Моргантаун, Грін-Бей, Медісон, Мілвокі
Фото: Communities Army of Ukraine
- Чорногорія, Цетинє – 24 лютого
Фото: Communities Army of Ukraine
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