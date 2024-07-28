"Таємна вечеря" на відкритті Олімпіади: організатори попросили вибачення за пародію
Організатори Олімпійських ігор - 2024 перепросили перед християнами за пародію, яка нагадувала "Таємну вечерю" Леонардо да Вінчі. Вони нібито намагалися показати "язичницьке свято" на Олімпі
Про це пише Reuters.
Прессекретарка "Париж 2024" Анн Декамп заявила, що організатори не мали наміру показати неповагу до будь-якої релігійної групи. За її словами, на церемонії намагалися відсвяткувати толерантність суспільства.
"Ми вважаємо, що ця мета була досягнута. Якщо люди образилися, нам дуже шкода", - додала Декамп.
Художній керівник церемонії відкриття Томас Джоллі зазначив, що сцена не була натхненна "Таємною вечерею", а зображала язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу.
"Ви ніколи не знайдете в моїй роботі бажання очорнити когось чи щось", - сказав Джоллі.
Що передувало
Католицький єпископат Франції у суботу, 27 липня, виступив із заявою з приводу участі трансгендерів у перфомансі, що нагадував стінопис "Таємна вечеря" Леонарда да Вінчі.
Йдеться про пародію на "Таємну вечерю" - стінопис Леонардо да Вінчі із зображенням останньої трапези Христа перед стратою - з трансгендерними персонами замість апостолів і діджеєм у ролі Ісуса Христа.
Окрім католицької церкви Франції, з осудом ЛГБТ-пародії на "Таємну вечерю" виступила низка французьких правих політиків, зокрема євродепутатка, небога Марін Ле Пен Маріон Марешаль та чимало користувачів мережі.
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