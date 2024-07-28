"Таємна вечеря" на відкритті Олімпіади: організатори попросили вибачення за пародію

Про це пише Reuters.

Прессекретарка "Париж 2024" Анн Декамп заявила, що організатори не мали наміру показати неповагу до будь-якої релігійної групи. За її словами, на церемонії намагалися відсвяткувати толерантність суспільства.

"Ми вважаємо, що ця мета була досягнута. Якщо люди образилися, нам дуже шкода", - додала Декамп.

Художній керівник церемонії відкриття Томас Джоллі зазначив, що сцена не була натхненна "Таємною вечерею", а зображала язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу.

"Ви ніколи не знайдете в моїй роботі бажання очорнити когось чи щось", - сказав Джоллі.

Що передувало

Католицький єпископат Франції у суботу, 27 липня, виступив із заявою з приводу участі трансгендерів у перфомансі, що нагадував стінопис "Таємна вечеря" Леонарда да Вінчі.

Йдеться про пародію на "Таємну вечерю" - стінопис Леонардо да Вінчі із зображенням останньої трапези Христа перед стратою - з трансгендерними персонами замість апостолів і діджеєм у ролі Ісуса Христа.

Окрім католицької церкви Франції, з осудом ЛГБТ-пародії на "Таємну вечерю" виступила низка французьких правих політиків, зокрема євродепутатка, небога Марін Ле Пен Маріон Марешаль та чимало користувачів мережі.