Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Так звані 50 днів від Трампа - це умовний термін, - російський опозиційний експерт Морозов
Ексклюзив

Так звані 50 днів від Трампа - це умовний термін, - російський опозиційний експерт Морозов

Євген Козярін
25 липня, 2025 п'ятниця
18:10
Світ Трамп і Путін

Орієнтуватися на конкретний таймлайн, який президент США Дональд Трамп систематично використовує в риториці, немає сенсу

Зміст

Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"На мій погляд, так звані 50 днів – це умовний термін. Це навіть підтвердив Держдеп США, один зі спікерів сказав, що це не дата, яку ми намітили як якусь межу, – це просто позначення вікна. Тобто в будь-який момент можуть статися якісь події, а не через 50 днів", - сказав він. 

На його думку, орієнтуватися на конкретний таймлайн, який Трамп систематично використовує в риториці, немає сенсу. 

"Тут, швидше, визначальними є чинники в міжнародній політиці, які впливають на сприйняття російсько-української війни. Тому що нас лякає зараз не те, що станеться через 50 днів, коли Путін ні до чого не вдасться задля Трампа, як уже було раніше",  - сказав Морозов.

Аналітик додав, що, скоріше, лякає хаос, який виникає у світовій політиці, а також що всі великі гравці дещо ізолюються від того, що відбувається, дистанціюються.

"Ось тут величезна проблема, тому що виникає атмосфера, в якій усі дивляться і думають: оце нічого не можна зробити з Іраном, не можна, так… ну, не можна – то й не можна. Нічого не можна вдіяти з сектором Гази… ну, не можна, то й не можна. І це може виявитися також фактором сприйняття російсько-української війни: нікуди не просувається, провалилася мирна ініціатива щодо припинення вогню без попередніх умов на 30 днів, чи на 60 днів, чи на 90. Кінця не видно, і на тлі загального політичного хаосу почнуть відсуватися взагалі від війни", - зазначив опозиціонер.

За словами Морозова, поки що цього не видно. 

"Я хочу наголосити, що немає сенсу нагнітати дуже великий песимізм, тому що видно кроки європейські, найбільших країн: і база "Рамштайн" відбулася, і досить чіткі заяви робить генерал Гринкевич, якого нещодавно призначили командувати американським контингентом в Європі. Є повідомлення про те, що США повертають ядерну зброю на територію Великої Британії - тобто є лінія новин, яка дає можливість сподіватися, що контур буде цілком збережений. Але, поза тим, очікування, що через 50 днів щось станеться, - це негативний чинник, емоційно небезпечний. Ось так би я сказав зараз", - підсумував він.

Теги:
Росія
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
Читайте також:
Євген Дикий
Автор Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
23 липня, 2025 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.72
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
25 липня
18:55
Іран
Іран запевнив, що продовжуватиме ядерні перемовини з європейцями
18:40
Європейський регулятор схвалив препарат для профілактики ВІЛ, який може допомогти зупинити передачу вірусу
18:31
фейк
"ЗСУ довелося відступати на Сумщині через відсутність оборонних споруд": ЦПД попередив про новий фейк РФ
18:31
Вікторія Рощина
Загибель журналістки Рощиної: проведено додаткову експертизу тіла, причину смерті так і не встановили
18:16
Ексклюзив
москва в руїнах
Запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, - генерал США Ходжес
18:10
Федір Веніславський
"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити": Веніславський назвав основну мотивацію українців воювати
18:06
Армія+
"Стосується запобігання корупції у війську": в Армія+ з'явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"
18:04
OPINION
блог Тарас Шамайда
Якщо "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону
18:03
Польща
Результат не змінився: у Польщі розповіли про підсумки перерахунку голосів на виборах президента
18:00
Огляд
нафта ембарго санкції
Найсильніший за останні роки: Пендзин про 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та тих, хто з нею торгує
17:56
Федір Веніславський
Виїзд з України юнакам до 25 років: Веніславський спрогнозував, чи може влада дозволити
17:39
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино
17:39
на фото Володимир Зеленський
Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1 тис. дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський дав завдання виробникам
17:36
Ексклюзив
Трамп і Путін
У вересні закінчиться термін не тільки ультиматуму Путіну від Трампа, - Портников
17:27
Севастополь
РФ продовжує мілітаризувати окупований Крим: відбирає в людей ділянки та змушує зносити свої будинки в Севастополі, - ЦПД
17:22
У Луганську окупанти запустили дитячі клуби, де школярів навчатимуть виготовляти дрони, - ЦНС
17:21
Ексклюзив
Віталій Портников
Влада перейшла певні червоні лінії: Портников про скандальний закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП
17:01
швидка
РФ атакувала Костянтинівку: поранено 5 цивільних, які перебували біля торгового закладу
16:57
Користувачам facebook та instagram у ЄС більше не показуватимуть політичну й соціальну рекламу
16:54
Аналітика
Боєприпаси українського виробництва
Інтеграція ОПК України з Європою: як посилити бойові спроможності України
16:47
У Києві 8 серпня попрощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в полоні РФ
16:44
Оновлено
У Харкові КАБ влучив у медзаклад: є постраждалі
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський проситиме Європу допомогти з підвищенням зарплат українським військовим
16:34
"Вони вже на підході": Сирський анонсував поставку Україні систем ППО від США, оплачених Європою
16:30
Ілон Маск
Ілон Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink над Херсонщиною під час контрнаступу ЗСУ, - Reuters
16:27
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Експертка Бутирська пояснила, що стримує Китай від прямої військової допомоги Росії
16:22
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 85 боїв: понад третина - на Покровському напрямку
16:09
OPINION
Провокаторка Безугла. Чому Банкова злякалась мітингів і прагне їх знецінити
15:58
ЗСУ
Росіяни на Торецькому напрямку намагаються штурмувати групами з 3-4 осіб, - ОТУ "Луганськ"
15:48
Не провела 3 з 16 реформ: Україна отримає транш Ukraine Facility у меншому обсязі
15:34
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорить із Трампом і Путіним, аби з’ясувати їхні наміри щодо можливої зустрічі в Стамбулі
15:30
Радослав Сікорський
"Путін висміює ваші мирні зусилля": Сікорський просив у Келлога відновити поставки зброї США Україні, - The Telegraph
15:14
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:03
OPINION
Суїцид і дурість в одному флаконі
13:54
В Україну повернули історичний стародрук з підписом митрополита Шептицького
13:27
Володимир Зеленський
Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 5 листопада
13:23
Правоохоронці затримали 14 організаторів ухилянтських схем у різних регіонах України
13:22
"За 30 днів - навряд": Пєсков сумнівається у можливості зустрічі Путіна й Зеленського до кінця літа
13:00
ЗРК Patriot
Україна отримала від Німеччини першу з обіцяних додаткових систем Patriot, - The Telegraph
12:44
Ексклюзив
"Злість треба випускати": ветеран і ведучий Жолоб про матюки на картонках під час акцій протесту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV