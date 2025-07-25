Так звані 50 днів від Трампа - це умовний термін, - російський опозиційний експерт Морозов

Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"На мій погляд, так звані 50 днів – це умовний термін. Це навіть підтвердив Держдеп США, один зі спікерів сказав, що це не дата, яку ми намітили як якусь межу, – це просто позначення вікна. Тобто в будь-який момент можуть статися якісь події, а не через 50 днів", - сказав він.

На його думку, орієнтуватися на конкретний таймлайн, який Трамп систематично використовує в риториці, немає сенсу.

"Тут, швидше, визначальними є чинники в міжнародній політиці, які впливають на сприйняття російсько-української війни. Тому що нас лякає зараз не те, що станеться через 50 днів, коли Путін ні до чого не вдасться задля Трампа, як уже було раніше", - сказав Морозов.

Аналітик додав, що, скоріше, лякає хаос, який виникає у світовій політиці, а також що всі великі гравці дещо ізолюються від того, що відбувається, дистанціюються.

"Ось тут величезна проблема, тому що виникає атмосфера, в якій усі дивляться і думають: оце нічого не можна зробити з Іраном, не можна, так… ну, не можна – то й не можна. Нічого не можна вдіяти з сектором Гази… ну, не можна, то й не можна. І це може виявитися також фактором сприйняття російсько-української війни: нікуди не просувається, провалилася мирна ініціатива щодо припинення вогню без попередніх умов на 30 днів, чи на 60 днів, чи на 90. Кінця не видно, і на тлі загального політичного хаосу почнуть відсуватися взагалі від війни", - зазначив опозиціонер.

За словами Морозова, поки що цього не видно.

"Я хочу наголосити, що немає сенсу нагнітати дуже великий песимізм, тому що видно кроки європейські, найбільших країн: і база "Рамштайн" відбулася, і досить чіткі заяви робить генерал Гринкевич, якого нещодавно призначили командувати американським контингентом в Європі. Є повідомлення про те, що США повертають ядерну зброю на територію Великої Британії - тобто є лінія новин, яка дає можливість сподіватися, що контур буде цілком збережений. Але, поза тим, очікування, що через 50 днів щось станеться, - це негативний чинник, емоційно небезпечний. Ось так би я сказав зараз", - підсумував він.