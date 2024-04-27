Тайвань повідомив про активність військових літаків Китаю після візиту Блінкена

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що з 9:30 ранку (за місцевим часом) зафіксувало 22 китайських військових літаки, зокрема винищувачі Су-30, з яких 12 перетнули середню лінію на північ і центр Тайваню.

"Колись ця лінія служила неофіційним кордоном між двома сторонами, який не перетинали військові жодної зі сторін, але зараз ВПС Китаю регулярно надсилають через неї літаки. Китай каже, що не визнає існування лінії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки брали участь у спільному патрулюванні з китайськими військовими кораблями, тайванські літаки та судна відреагували "належним чином". Подробиць відомство не давало.