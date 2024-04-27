Тайвань повідомив про активність військових літаків Китаю після візиту Блінкена
На Тайвані зафіксували відновлення військової активності Китаю - 12 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що з 9:30 ранку (за місцевим часом) зафіксувало 22 китайських військових літаки, зокрема винищувачі Су-30, з яких 12 перетнули середню лінію на північ і центр Тайваню.
"Колись ця лінія служила неофіційним кордоном між двома сторонами, який не перетинали військові жодної зі сторін, але зараз ВПС Китаю регулярно надсилають через неї літаки. Китай каже, що не визнає існування лінії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки брали участь у спільному патрулюванні з китайськими військовими кораблями, тайванські літаки та судна відреагували "належним чином". Подробиць відомство не давало.
- На початку квітня міністерство оборони Тайваню виявило 30 літаків армії Китаю навколо острова, із яких 20 небезпечно наблизились до північної частини, де розташована столиця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе