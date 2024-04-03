Навколо Тайваню зафіксували 30 літаків армії Китаю

Про це повідомляє міністерство.

"Сьогодні до 6 години ранку (за місцевим часом) було виявлено 30 літаків PLA і 9 суден PLAN, які діяли навколо Тайваню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 літаків увійшли в північну, середню лінію та ППО Тайваню. Водночас повітряні судна наблизились до Тайбея на відстань близько 60 кілометрів.