Навколо Тайваню зафіксували 30 літаків армії Китаю
Міністерство оборони Тайваню виявило 30 літаків армії Китаю навколо острова, із яких 20 небезпечно наблизились до північної частини, де розташована столиця
Про це повідомляє міністерство.
"Сьогодні до 6 години ранку (за місцевим часом) було виявлено 30 літаків PLA і 9 суден PLAN, які діяли навколо Тайваню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 літаків увійшли в північну, середню лінію та ППО Тайваню. Водночас повітряні судна наблизились до Тайбея на відстань близько 60 кілометрів.
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