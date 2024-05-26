Тайвань запропонував Китаю співпрацю після його військових навчань поблизу острова
Президент Тайваню Лай Цінде висловив сподівання на взаєморозуміння та примирення з Китаєм та запропонував китайцям співпрацю після їхніх військових навчань поблизу острова
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи на зборах своєї правлячої Демократичної прогресивної партії (DPP) у південному місті Тайнань, Лай закликав Китай "розділити з Тайванем велику відповідальність за регіональну стабільність".
За його словами, він також "з нетерпінням чекає на посилення взаєморозуміння та примирення з Китаєм через обміни та співпрацю, створюючи взаємну вигоду та рухаючись до позиції миру та спільного процвітання".
Він подякував Сполученим Штатам та іншим країнам за висловлення стурбованості китайськими навчаннями.
"Міжнародне співтовариство не сприйме жодну країну, яка створює хвилі в Тайванській протоці та впливає на регіональну стабільність", — додав Лай.
У неділю міністерство оборони Тайваню повідомило, що гарнізон на острові Ердан, частині контрольованих Тайванем островів Кінмен, розташованих поруч із китайськими містами Сямень і Цюаньчжоу, виявив "сиру" картонну коробку з папером із політичними гаслами, написаними спрощеними китайськими ієрогліфами, що використовуються в Китаї.
У міністерстві заявили, що коробку, ймовірно, скинув безпілотник за межами прямої видимості, додавши, що "це типовий когнітивний трюк".
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У суботу, 25 травня, Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких військові армії КНР імітували атаки бомбардувальників і відпрацьовували абордаж кораблів.
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Державний департамент США висловив "глибоке занепокоєння" військовими навчаннями Китаю поблизу Тайваню й закликав його діяти стримано і не допустити ескалації конфлікту.
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