"Створює ризик ескалації": США розкритикували військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Про це повідомляє Reuters.

"Використання нормального, рутинного і демократичного переходу як виправдання для військових провокацій загрожує ескалацією і підриває давні норми, які десятиліттями підтримували мир і стабільність через Тайванську протоку", - йдеться в заяві Держдепу США.

Як стверджує Китай, ці навчання були "покаранням" за інавгураційну промову Лая, в якій він заявив, що обидва береги Тайванської протоки "не підпорядковуються один одному", що Китай розцінив як заяву про те, що ці дві країни є окремими державами.