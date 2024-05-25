"Створює ризик ескалації": США розкритикували військові навчання Китаю поблизу Тайваню
У суботу, 25 травня, Державний департамент США висловив "глибоке занепокоєння" військовими навчаннями Китаю поблизу Тайваню й закликав його діяти стримано і не допустити ескалації конфлікту
Про це повідомляє Reuters.
"Використання нормального, рутинного і демократичного переходу як виправдання для військових провокацій загрожує ескалацією і підриває давні норми, які десятиліттями підтримували мир і стабільність через Тайванську протоку", - йдеться в заяві Держдепу США.
Як стверджує Китай, ці навчання були "покаранням" за інавгураційну промову Лая, в якій він заявив, що обидва береги Тайванської протоки "не підпорядковуються один одному", що Китай розцінив як заяву про те, що ці дві країни є окремими державами.
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У суботу, 25 травня, Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких військові армії КНР імітували атаки бомбардувальників і відпрацьовували абордаж кораблів.
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