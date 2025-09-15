Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

Він відповів на питання про Волинську трагедію.

"У ті часи, часи нацистських, радянських злочинів, це була, дуже гидке слово, раціональна політика. Тих поляків не мало бути. Так, це звучить жахливо, етнічні чистки є раціональними. Так, як ми бачимо, що зараз робить Ізраїль в Газі, де намагається перетворити цю область на ізраїльську державу", - сказав Вантух.

На думку волонтера, це воєнний злочин та етнічні чистки.

"Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, ми не змогли створити третього такого стовпа, як у часи першої Речі Посполитої, коли не існувала українська держава. Те, що хотів зробити Пілсудський, це його відомі слова, спрямовані до українських солдатів: "панове, я дуже вибачаюся", - вважає він.

Політик додав, що якби тоді існувала вільна Україна також Польща була б сильнішою.

"Зараз в інтересах Польщі, щоб Україна була якомога сильнішою, якомога потужнішою. Навіть з цієї простої причини: щоб було це бар’єром між усім цим сміттям, брудом, що ллється зі сходу. Але що б ми не робили перед війною, це не виправдовує вбивства жінок та дітей. Це щось, що українцям треба робити самостійно, без зовнішніх тисків, оскільки ці зовнішні тиски приведуть до зовсім іншого результату. Навпаки. Це щось, що вам потрібно зробити самостійно, так же, як нам довелося вирішити питання Єдвабного, незважаючи на наявність таких голосів. Це буде природний процес, який займе трохи часу. Проблема полягає в тому, що під час війни росіяни та вороги України використовують це в дискусіях. І я дійсно б хотів, щоб одного дня ми поїхали до одного з батальйонів з бригади, яка дуже націоналістична. Для мене це не проблема, оскільки вони борються з росіянами. Це для мене найважливіше. І ми беремо для них ноутбук і планшети. Дуже хотілося б. Я знаю, що це неможливо", - підсумував Вантух.