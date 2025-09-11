Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі

Чотири пасажирські літаки – чотири цілі

Всесвітній торговий центр після того, як у нього врізались два літаки, фото: gettyimages

Події 11 вересня стали найбільш смертоносними терористичними актами в історії США. Вранці того дня 19 терористів-смертників одночасно захопили чотири літаки, які летіли над США, і перетворили їх на руйнівну зброю.

Кожен планований удар "Аль-Каїди" мав свою ціль:

American Airlines Flight 11 – був спрямований на Північну вежу Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку

United Airlines Flight 175 – зруйнував Південну вежі нью-йоркського центру.

American Airlines Flight 77 врізався в Пентагон у Вашингтоні.

United Airlines Flight 93 впав у полі в Пенсільванії після того, як пасажири спробували повернути контроль над літаком. Проте, на думку слідчих, мав на меті або Капітолій США, або Білий дім.

Усі 246 пасажирів та екіпаж на борту захоплених літаків – загинули. Наймолодшій пасажирці було 2 роки, найстаршому – 82.

Руйнування веж-близнюків та жертви: "Це був масовий хаос"

Руїни Всесвітнього торгового центру, фото: gettyimages

Перший удар прогримів о 08:46 – літак врізався у Північну вежу на рівні приблизно 94 – 98 поверхів. Другий – влетів у Південну вежу о 09:03 на рівні 78–85 поверху. Власне другий удар потрапив на телекамери представників медіа, які знімали наслідки початку атаки. У вежах-близнюках вирувала пожежа, яка врешті їх зруйнувала. А їхнє падіння та вогонь, що розрісся, знищили також і третю вежу торгового центру.

Тим часом рятувальники робили усе, що могли: гасили пожежу, виводили людей, шукали поранених. Пожежник Луї Качоллі у спогадах американському виданню People розповідав про той день. Він був одним із перших рятувальників, хто опинився в південній вежі, коли в неї врізався рейс 175.

"На сходах, мабуть, було заблоковано 500 людей, – сказав Какчіолі. – Це був масовий хаос. Зникло світло. Було темно. Усі кричали. У нас були кисневі маски, і ми давали людям кисень. Дехто з нас вибрався, а дехто – ні".

Ще один пожежник Грегг Ганссон згадував, що після того, як вони зайшли у північну вежу, все почало руйнуватися. Проте йому врешті вдалося врятватися.

"Я думав, що все скінчено. Я думав, що сьогодні помру. Я почав промовляти коротку молитву, згорнувся в кутку і чекав, поки мине, – поділився тоді Ганссон. – Радіозв’язок майже зник. Я чув лише тишу. Я бачив лише темряву".

Близько 2700 людей із південної вежі вдалося врятувати начальнику служби охорони банку Morgan Stanley Ріку Рескорлі. Досвідчений офіцер армії США зумів провести евакуацію з вежі співробітників та клієнтів банку, проте, на жаль, сам – загинув.

У вежах торгового центру під час самого теракту, а також унаслідок поранень загинули понад 2600 людей. Серед них і понад 400 рятувальників.

Удар літака по Пентагону

Пентагон після атаки 11 вересня 2001, фото: gettyimages

Літак 757 у західну частину Пентагону врізався о 09:37. Багато людей стали свідками зіткнення, і новини про інцидент почали з'являтися в ЗМІ вже через кілька хвилин, а камера відеоспостереження на в'їзді до паркінгу Пентагону зафіксувала момент удару.

Літак сильно пошкодив частину Пентагону і спричинив велику пожежу, яку гасили кілька днів. Упродовж пів години після удару обвалилася частина західного флангу Пентагону, а через сорок хвилин — ще п'яти поверхів будівлі.

Викрадення літака мало бути скоординоване з викраденням рейсу 93 авіакомпанії United Airlines, який летів у напрямку Вашингтона, столиці США. Терористи на борту мали на меті поцілити у будівлю федерального уряду, розташовану неподалік від Пентагону, але були змушені розбити літак у полі в Пенсильванії, коли пасажири, дізнавшись про попередні атаки, почали боротися за контроль на борту.

Пошкоджені частини Пентагону вдалося відновлені у 2002 році, і в серпні того ж року мешканці повернулися в готові приміщення. А 184 жертви теракту увічнені в Меморіалі Пентагону, розташованому поруч з місцем катастрофи. У великому парку встановили по лавці для кожної з жертв, які розташовані відповідно до року їх народження.

Ким були нападники

фото: iberation.fr

Напади планувала ісламістська екстремістська мережа "Аль-Каїда", яку очолював Осама бен Ладен. Серед виконавців 19 терористів-смертників, більшість із яких також були саудівцями. Вони розділилися на три групи із 5 чоловік та одну з чотирьох для того, аби захопити літаки і здійснити атаку.

У листопаді 2001 року бен Ладен виправдовував ці атаки як відповідь на жорстокість американців щодо мусульман у всьому світі. А "Аль-Каїда" звинувачувала США та їхніх союзників у конфліктах у мусульманському світі.

Також член угруповання Халід Шейх Мохаммед у звіті за 2004 рік Комісії 9/11, яка розслідувала трагічні події, був названий "головним розробником терактів 11 вересня". Його затримали 1 березня 2003 року і по сьогодні утримують у Гуантанамо, а нещодавно федеральний апеляційний суд у Вашингтоні відхилив угоду про визнання вини, яка дозволила б йому та іншим співучасникам визнати свою провину в обмін на уникнення смертної кари.

24 роки по тому: у Нью-Йорку ідентифікували ще три жертви терористичних атак 11 вересня

уламки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, фото: gettyimages

Майже через 24 роки після атак у Нью-Йорку завдяки прогресу в галузі ДНК-експертизи криміналісти змогли ідентифікувати ще трьох жертв.

Імена двох жертв оголосив головний судово-медичний експерт Нью-Йорка доктор Джейсон Грем, особа ж третьої нещодавно ідентифікованої загиблої, дорослої жінки, не була розкрита на прохання її родини.

72-річна Барбара Кітінг була працівницею церкви та пенсіонеркою, яка захищала права людей з інвалідністю. Вона летіла рейсом 11 авіакомпанії American Airlines додому після пізньої літньої відпустки в Массачусетсі. Її літак врізався безпосередньо в північну вежу відомого центру на Мангеттені.

"Для мене було шоком, що її ідентифікація зайняла так багато часу. У моїй голові вона померла того дня. Це був просто жахливий час для нашої церкви, так багато людей її знали", – сказала її подруга Мері Артен.

Жінка також розповіла, що Барбара Кітінг, яка пережила рак молочної залози, не повинна була летіти цим рейсом, але вирішила повернутися додому на два дні раніше, оскільки її дочка потрапила в невелику автопригоду, а зять попросив допомогти з доглядом за дітьми.

Також Мері Артен відзначила, що діти в церкві вшановують пам'ять її подруги службою щороку 11 вересня, і цьогорічна меса особливо зворушливою тим, що Кітінг нарешті була офіційно ідентифікована.

Тим часом 26-річний Раян Фіцджеральд був молодим трейдером іноземної валюти, який працював на 94-му поверсі південної вежі.

За даними Times, дослідники зберігають 22 тисячі частин тіл, витягнутих з-під завалів, при цьому 1100 жертв все ще не ідентифіковані.

"Майже через 25 років після катастрофи у Всесвітньому торговому центрі наше прагнення ідентифікувати зниклих безвісти та повернути їх рідним залишається таким же сильним, як і раніше, – підкреслив Грем. – Кожна нова ідентифікація свідчить про перспективи науки та постійну підтримку сімей, попри плин часу. Ми продовжуємо цю роботу, щоб вшанувати пам'ять загиблих".

Меморіал пам'яті: що тепер на місці теракту у Нью-Йорку

фото: відкриті джерела

На місці зруйнованих під час теракту 11 вересня 2001 року веж-близнюків Всесвітнього торгового центру створили Національний музей і меморіал. Його будівництво тривало з серпня 2006 і повністю завершилось аж наприкінці травня 2014 року.

Проєкт меморіалу обирали на міжнародному конкурсі, переможцем якого став ізраїльсько-американський архітектор Майкл Арад із нью-йоркської компанії Handel Architects. Арад працював над проєктом разом з ландшафтно-архітектурною фірмою Peter Walker and Partners. Бюджет меморіалу склав понад 500 мільйонів доларів, тож його охрестили найдорожчим пам'ятником Америки.

Архітектор створивши гай із білих дубів з двома квадратними дзеркальними басейнами, що позначають місце, де стояли вежі-близнюки. Власне ці два велетенські басейни і стали центральними елементами меморіалу. Тим часом плити на парапеті закарбували імена усіх загиблих унаслідок теракту.

Сам меморіал із басейнами відкрили через 10 років опісля трагедії – 11 вересня 2011 року. Тим часом відкриття розташованого під басейнами музею відбулося лише 21 травня 2014 року.

Проте тут вшановують не лише пам'ять жертв теракту: щоразу у дні, коли в інших куточках світу трапляються трагедії, до меморіалу приносять квіти.