Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

"Мені здалося важливим, що тональність розмови стала зовсім іншою. Тобто немає оцієї агресивності, яку ми спостерігали під час першої розмови. Вже зовсім по-іншому себе, до речі, поводять і журналісти, і ми побачили навіть по тому питанню відносно костюма Зеленського і так далі, і так далі. Але якщо по суті, то виходить так, що Трамп фактично підіграє Путіну", - сказав він.

Володимир Огризко зауважив, що всеосяжна мирна угода може бути лише після того, як буде досягнуто припинення вогню на російсько-українському фронті.

"Тому що це саме Путінська ідея, що: "Я буду воювати до тих пір, поки не буде укладено мирну угоду". Ну, а питання в задачі: А як її можна укласти та на яких засадах, якщо той самий Путін висуває абсолютно неприйнятні передумови?

Отже, угоди нема, а війна є. От це розшифровка того, що таке: "Я хочу зараз всеосяжну угоду". Всеосяжна угода може бути лише тоді, коли припиниться вогонь. Тоді можна поступово, крок за кроком, в мирних умовах просуватися до цієї ідеї. А інакше це просто красива фраза, за якої нічого не стоїть. От, власне, моє бачення такого підходу. На превеликий жаль, це саме те, що хотів Путін", - зазначив дипломат.