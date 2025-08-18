Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
Порівняно з минулою зустріччю у Білому домі президентів України та США, тональність розмови 18 серпня стала іншою
Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.
"Мені здалося важливим, що тональність розмови стала зовсім іншою. Тобто немає оцієї агресивності, яку ми спостерігали під час першої розмови. Вже зовсім по-іншому себе, до речі, поводять і журналісти, і ми побачили навіть по тому питанню відносно костюма Зеленського і так далі, і так далі. Але якщо по суті, то виходить так, що Трамп фактично підіграє Путіну", - сказав він.
Володимир Огризко зауважив, що всеосяжна мирна угода може бути лише після того, як буде досягнуто припинення вогню на російсько-українському фронті.
"Тому що це саме Путінська ідея, що: "Я буду воювати до тих пір, поки не буде укладено мирну угоду". Ну, а питання в задачі: А як її можна укласти та на яких засадах, якщо той самий Путін висуває абсолютно неприйнятні передумови?
Отже, угоди нема, а війна є. От це розшифровка того, що таке: "Я хочу зараз всеосяжну угоду". Всеосяжна угода може бути лише тоді, коли припиниться вогонь. Тоді можна поступово, крок за кроком, в мирних умовах просуватися до цієї ідеї. А інакше це просто красива фраза, за якої нічого не стоїть. От, власне, моє бачення такого підходу. На превеликий жаль, це саме те, що хотів Путін", - зазначив дипломат.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Його зустрів президент США Дональд Трамп.
