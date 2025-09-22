Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в етері Еспресо.

Він відповів на питання щодо початку війни Трампа зі своїми опонентами.

"Насправді він її вже почав. Наступ на медіа, спроби перевести під ручний контроль Нацгвардію в ключових демократичних штатах, контроль за поліцією в найбільших продемократичних містах - це, в принципі, і є отой наступ. Смерть Кірка, яка була трагедією, бо політичне насильство - це завжди трагедія, але вона дійсно використовується правими, тобто MAGA-трампістами для того, щоб взяти під більший контроль і суспільну дискусію, і контроль за силами правопорядку навіть на рівні окремих штатів і, в принципі, нав'язувати свою волю під створенням картинки абсолютного суспільного хаосу і абсолютно суспільної загрози", - сказав Краєв.

Експерт додав, що це очікуваний результат політичного насилля.

"Знаєте, тут би яке б воно не було, проти кого воно б не було спрямоване, але, на жаль, за тих умов, за яких зараз існує адміністрація Трампа і за умов дійсного втілення проєкту "Стратегія - 2025", того самого, який всі жартували, що насправді Трамп не буде його втілювати. Але зараз на фоні всієї політичної поляризації, посилення політичного насилля, на жаль, Трамп це і робить. Трамп дійсно бере країну і бере безпекову її сферу, бере інформаційну сферу у ручне керування", - зазначив він.

Краєв зауважив, що дійсно в Америці досі існує противага Трампу.

"Існує певне балансування, певне демократичне урядування, але поточний президент США робить все можливе. аби дійсно його думка була думкою країни. І чимось це резонує з одним з французьких Людовіків, що держава - це Трамп", - підсумував експерт.

У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.



