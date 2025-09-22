Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
Ексклюзив

Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
21:43
Світ Олександр Краєв

Президент США Дональд Трамп почав війну зі своїми політичними опонентами і він бере безпекову та інформаційну сферу країни у ручне керування

Зміст

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в етері Еспресо. 

Він відповів на питання щодо початку війни Трампа зі своїми опонентами.

"Насправді він її вже почав. Наступ на медіа, спроби перевести під ручний контроль Нацгвардію в ключових демократичних штатах, контроль за поліцією в найбільших продемократичних містах - це, в принципі, і є отой наступ. Смерть Кірка, яка була трагедією, бо політичне насильство - це завжди трагедія, але вона дійсно використовується правими, тобто MAGA-трампістами для того, щоб взяти під більший контроль і суспільну дискусію, і контроль за силами правопорядку навіть на рівні окремих штатів і, в принципі, нав'язувати свою волю під створенням картинки абсолютного суспільного хаосу і абсолютно суспільної загрози", - сказав Краєв.

Читайте також: Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну

Експерт додав, що це очікуваний результат політичного насилля. 

"Знаєте, тут би яке б воно не було, проти кого воно б не було спрямоване, але, на жаль, за тих умов, за яких зараз існує адміністрація Трампа і за умов дійсного втілення проєкту "Стратегія - 2025", того самого, який всі жартували, що насправді Трамп не буде його втілювати. Але зараз на фоні всієї політичної поляризації, посилення політичного насилля, на жаль, Трамп це і робить. Трамп дійсно бере країну і бере безпекову її сферу, бере інформаційну сферу у ручне керування", - зазначив він.

Краєв зауважив, що дійсно в Америці досі існує противага Трампу.

"Існує певне балансування, певне демократичне урядування, але поточний президент США робить все можливе. аби дійсно його думка була думкою країни. І чимось це резонує з одним з французьких Людовіків, що держава - це Трамп", - підсумував експерт.

  • У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.


 

Теги:
Дональд Трамп
республіканці
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
22:40
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 22 вересня
22:22
Молдова
У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
22:04
Ексклюзив
Євген Дикий
Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
Більше новин
Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv.


