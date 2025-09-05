Трамп хоче скасувати правила, що зобов’язували авіакомпанії відшкодовувати пасажирам затримки рейсів
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати правила, які зобов’язували авіакомпанії компенсувати пасажирам та безкоштовно переоформлювати квитки у разі затримок чи скасувань рейсів, не пов’язаних із погодою
Про це пише Bloomberg.
Міністерство транспорту США повідомило, що планує відкликати попереднє повідомлення про запропоновані правила, яке у грудні 2024 року подала адміністрація колишнього президента США Джо Байдена.
Тоді планувалося, що авіакомпанії будуть зобов’язані виплачувати пасажирам щонайменше 200 доларів за затримки внутрішніх рейсів тривалістю три години і більше. Більше того, штрафи мали збільшуватися до 375-525 доларів за затримки тривалістю від шести до дев’яти годин та до 750-775 доларів за затримки дев’ять годин і більше.
У Міністерстві транспорту зазначили, що зусилля щодо скасування правил часів Байдена "відповідають пріоритетам Департаменту та адміністрації".
Група Airlines for America, яка лобіює інтереси великих авіакомпаній у Вашингтоні, високо оцінила цей крок.
"Ми заохочуємо Міністерство транспорту переглядати непотрібні та обтяжливі правила, які перевищують його повноваження та не вирішують питання, важливі для наших клієнтів", - заявили в організації.
Адміністрація Байдена позиціонувала правила, що зобов’язували авіакомпанії компенсувати пасажирам збитки, як прорив для тих, хто потерпав через затримки рейсів у зв’язку зі збоями в комп’ютерних системах авіакомпаній.
Представник Міністерства транспорту адміністрації Трампа зазначив, що відомство й надалі виконуватиме всі вимоги щодо захисту прав споживачів, встановлені Конгресом.
"Однак деякі правила, запропоновані або прийняті попередньою адміністрацією, виходили за рамки того, що вимагає Конгрес згідно із законом, і ми маємо намір переглянути ці позазаконні вимоги", - додав він.
- 4 вересня премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прилетіти на зустріч Коаліції охочих у Париж через технічні проблеми, які виявили в повітрі. Це третій подібний інцидент із літаками з 1 вересня.
- Біла Церква
