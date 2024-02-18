Трамп назвав присуджений йому штраф у $355 млн за шахрайство втручанням у вибори
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що судовий штраф у 355 млн доларів, призначений йому судом у справі про шахрайство, є втручанням у майбутні президентські вибори
Про це він заявив своїм прихильникам у суботу на передвиборчому мітингу у Мічигані, пише Reuters.
Звертаючись до натовпу, Трамп зробив необґрунтоване твердження, що суддя є частиною "лівої" змови, спрямованої на те, щоб перешкодити йому знову стати президентом.
"Ці огидні зловживання владою - це не просто напад на мене, це напад на всіх американців", - висловився експрезиент США.
Він також повторив свою позицію про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена сталася через фальсифікацію виборів.
Суддя Енґорон, який також заборонив Трампу упродовж трьох років обіймати посаду директора будь-якої нью-йоркської корпорації, сказав, що повна відсутність каяття і докорів сумління у Трампа та його співвідповідачів "межує із патологією".
- 16 лютого суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство.
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