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Головна Світ Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на президентських виборах у США

Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на президентських виборах у США

Катерина Єсікова
20 серпня, 2024 вiвторок
07:00
Світ Дональд Трамп

Колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі поразки погодиться з результатами виборів, якщо вважатиме їх "вільними та чесними"

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

"Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила - як у 1929 році, - але якщо я зроблю, і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати", - сказав Трамп.

Трамп сказав, що, на його думку, було "багато проблем з останніми виборами", але він сподівається, що "за останні чотири роки було зроблено щось, що зробить ці вибори вільними та чесними".

"Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, - ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина", - заявив Трамп.

  • Нове опитування коледжу Емерсона / RealClearPennsylvania показало, що експрезидент США Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія.
  • Раніше The Hill писало, що Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає Дональда Трампа в шістьох ключових штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
Теги:
президентські вибори
Дональд Трамп
вибори у США
США
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