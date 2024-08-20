Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на президентських виборах у США

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

"Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила - як у 1929 році, - але якщо я зроблю, і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати", - сказав Трамп.

Трамп сказав, що, на його думку, було "багато проблем з останніми виборами", але він сподівається, що "за останні чотири роки було зроблено щось, що зробить ці вибори вільними та чесними".

"Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, - ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина", - заявив Трамп.