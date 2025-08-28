"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу, передає Clash Report.

За її словами Дональд Трамп був незадоволений ударами Росії по Україні, але і був не здивований.

"Росія здійснила цю атаку на Київ після того, як Україна завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Трамп продовжує стежити за ситуацією", - сказала вона.

Також Левітт зазначила, що на думку Трампа, Володимир Путін і Володимир Зеленський "не готові самостійно завершити цю війну". І додала, що американський президент пізніше зробить додаткові заяви з цього приводу.