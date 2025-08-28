"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
Президент США Дональд Трамп був не здивований російською атакою на Україну у ніч на 28 серпня, і вважає, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не готові самостійно завершити війну
Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу, передає Clash Report.
За її словами Дональд Трамп був незадоволений ударами Росії по Україні, але і був не здивований.
"Росія здійснила цю атаку на Київ після того, як Україна завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Трамп продовжує стежити за ситуацією", - сказала вона.
Також Левітт зазначила, що на думку Трампа, Володимир Путін і Володимир Зеленський "не готові самостійно завершити цю війну". І додала, що американський президент пізніше зробить додаткові заяви з цього приводу.
- У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок ударів у Києві загинуло щонайменше 19 людей, серед них - 4 дітей.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на удар РФ по столиці, заявивши, що це загрожує мирному врегулюванню, якого прагне американський президент.
