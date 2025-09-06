Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі

Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі

Марія Музиченко
6 вересня, 2025 субота
01:03
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що у 2026 році саміт країн Великої двадцятки проходитиме у Маямі

Зміст

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп оголосив, що вперше за 20 років саміт G20 проходитиме у США, зокрема у Маямі. Зазначається, що подія відбудеться у клубі Дорал, що належить американському президенту.

На запитання журналіста чи запросить Трамп Росію взяти участь у саміті країн Великої двадцятки він відповів, що "подумає над цим деякий час". Однак згодом додав, що був би радий, якби лідер Китаю Сі Цзиньпін та російський диктатор Володимир Путін приїхали до США на G20.

"Я був би радий, якби Сі та Путін відвідали саміт G20 наступного року. Вони були б спостерігачами - не впевнений, чи вони захочуть цього", - сказав він.

Американський президент додав, що не поїде на самі цього року, що відбудеться в Південній Африці. За його словами, участь у ньому візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс.

  • У лютому держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що не планує брати участь у зустрічі глав МЗС країн G20, яка відбудеться в Йоганнесбурзі, Південна Африка.
