Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Американський чиновник та чотири особи, знайомі з планом, поінформували, що президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку перегляне 38-річний договір про контроль над озброєннями. Нове тлумачення розблокує продаж понад 100 безпілотників MQ-9 Саудівській Аравії, про що королівство запитувало навесні цього року. Це може бути частиною угоди про постачання озброєнь на суму $142 млрд, оголошеної в травні. Союзники США в Тихому океані та Європі також виявили зацікавленість.

Визначаючи безпілотники як літальні апарати, такі як F-16, а не як ракетні системи, США обійдуть угоду про режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ) між 35 країнами, підписану в 1987 році. Це сприятиме продажу безпілотників таким країнам, як ОАЕ, та країнам Східної Європи, які намагалися отримати найкращі безпілотні літальні апарати Америки.

Нова політика дозволить компаніям General Atomics, Kratos (KTOS.O) та Anduril, які виробляють великі дрони, розглядати свою продукцію як "продаж військової продукції іноземним державам", що дозволить легко продавати її на міжнародному рівні, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

Згідно з чинним тлумаченням РКРТ, продаж багатьох військових дронів підлягає "сильній презумпції відмови", якщо не наведено переконливої ​​причини безпеки, і покупець не погоджується використовувати зброю у суворій відповідності до міжнародного права.

Спочатку договір мав на меті обмежити продаж ракет далекого радіуса дії, які можуть доставляти зброю масового ураження. Хоча дрони були винайдені багато років потому, вони вважалися такими, що підпадають під дію РКРТ, через їхню здатність літати на великі відстані.

Американські виробники безпілотників стикаються з жорсткою конкуренцією за кордоном, особливо з боку ізраїльських, китайських та турецьких конкурентів, які часто продають за менш жорсткими обмеженнями.

