Трамп підписав указ про визнання англійської офіційною мовою США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 1 березня підписав указ про надання англійській мові статусу офіційної у США
Про це йдеться на сайті Білого дому.
В указі зазначається, що англійська мова використовувалася як національна мова з моменту заснування США. Документ підписаний з метою "розвивати спільну американську культуру для всіх громадян, гарантувати послідовність у роботі уряду та створити шлях до громадянської активності, в інтересах Америки".
У Білому домі наголошують, що знання англійської відкриває економічні можливості, сприяє інтеграції в суспільство та збереженню національних традицій.
Так, новий указ дозволяє державним установам і організаціям, які отримують федеральне фінансування, обирати, чи продовжувати пропонувати документи та послуги мовою, відмінною від англійської. Зараз деякі штати, як-от Каліфорнія та Флорида, використовують іспанську у державних установах.
За даними бюро перепису населення США, понад 78% американців розмовляють вдома лише англійською. WSJ зауважує, що водночас мільйони громадян розмовляють сотнями мов через історичні обставини, адже країна приймала іммігрантів з усього світу.
Наразі вже понад 30 американських штатів ухвалили закони, які визначають англійську як офіційну мову. Протягом десятків років у Конгресі США намагалися на федеральному рівні зробити англійську офіційною мовою, але ці спроби не мали успіху.
- Торік Верховна Рада України ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні.
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