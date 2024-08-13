Трамп планує відсудити у ФБР і мінʼюсту США $115 млн у справі про секретні документи

Про це пишуть Fox News та CNBC із посиланням на копію повідомлення адвоката Трампа.

У документі адвокат екслідера США й колишній юрист Білого дому Деніел Епштайн звинувачує спеціального прокурора Джека Сміта та керівництво американського міністерства юстиції у "зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результат виборів і не допустити переобрання Трампа".

Також у повідомленні зазначають: обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, тому що Трамп нібито був готовий надати слідству документи за необхідності.

У документі адвоката дії мінʼюсту називали незаконними через те, що призначена Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон після рішення Верховного суду постановила закрити справу.

Апелюючи цим, Трамп прагне відсудити $100 млн компенсації у федеральних відомств, а ще $15 - відшкодування його юридичних витрат.

Зазначено, що спецпрокурор Сміт висунув колишньому американському президентові 37 пунктів обвинувачення, зокрема щодо навмисного збереження інформації про національну оборону, змови з метою перешкоджання правосуддю та неправдивих заяв. Водночас Трамп не визнав цього.