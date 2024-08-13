Трамп планує відсудити у ФБР і мінʼюсту США $115 млн у справі про секретні документи
Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує подати до суду позов на мінʼюст та Федеральне бюро розслідувань через "зловмисне політичне переслідування" та "зловживання процесом" у справі про зберігання секретних документів у Флориді. Ексочільник Білого дому планує відсудити $115 млн
Про це пишуть Fox News та CNBC із посиланням на копію повідомлення адвоката Трампа.
У документі адвокат екслідера США й колишній юрист Білого дому Деніел Епштайн звинувачує спеціального прокурора Джека Сміта та керівництво американського міністерства юстиції у "зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результат виборів і не допустити переобрання Трампа".
Також у повідомленні зазначають: обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, тому що Трамп нібито був готовий надати слідству документи за необхідності.
У документі адвоката дії мінʼюсту називали незаконними через те, що призначена Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон після рішення Верховного суду постановила закрити справу.
Апелюючи цим, Трамп прагне відсудити $100 млн компенсації у федеральних відомств, а ще $15 - відшкодування його юридичних витрат.
Зазначено, що спецпрокурор Сміт висунув колишньому американському президентові 37 пунктів обвинувачення, зокрема щодо навмисного збереження інформації про національну оборону, змови з метою перешкоджання правосуддю та неправдивих заяв. Водночас Трамп не визнав цього.
- 15 липня суд у США відхилив федеральні обвинувачення проти експрезидента Дональда Трампа в справі про неналежне поводження із секретними документами.
- 22 липня адвокати Трампа закликали апеляційний суд скасувати рішення про цивільне шахрайство, назвавши його "несанкціонованим, безпрецедентним захопленням влади" генеральним прокурором Нью-Йорка Тіш Джеймс.
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