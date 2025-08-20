Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда

Про це в етері Еспресо розповів виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Питання в тому, що обсяг торгівлі між США та Росією в глобальному контексті дуже мізерний. Він складає понад $3,5 млрд, що для загалу дуже мала сума. А вторинні санкції, про які говорить Дональд Трамп фактично є торгівельною війною. За весь час свого президентства в нього не було успішної торгівельної війни. Якщо ця країна являє собою більш-менш потугу, то в неї є свої підходи й вона діє більш активно у протистоянні зі США. Тобто, Трамп фактично показав, що світ є багатополярним і США більше в ньому не домінують", - пояснив Магда.

Політолог висловив сумніви, що європейські країни можуть відправити власні війська до України в разі припинення вогню на лінії фронту.

"Я надзвичайно скептично ставлюсь до того, що аж 8 європейських країн готові відправити свої війська до України, як частину гарантій для Києва. Оскільки, про готовність відправити свої війська ми чули вже від початку формування “коаліції рішучих”. Фактично, це “коаліція рішучих” пообіцяти. Вони дуже активно люблять обіцяти, орієнтуючись на власних виборців. Втім, я не вірю в такий сценарій і на це є кілька причин. Зокрема, в разі відправлення військ і загибелі тут одного чи групи військових країн НАТО спричинить політичну кризу в тих країнах, звідки були ці військовослужбовці. По-друге, Росія на це не погодиться. Ми ж розуміємо, що будь-які миротворці мають погоджуватись з іншою стороною конфлікту", - додав він.