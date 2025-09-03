Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі

Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі

Катерина Ганжа
3 вересня, 2025 середа
20:15
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не має наміру виводити американські війська з Польщі

Зміст

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, пише The Guardian

Відповідаючи на запитання про американо-польські відносини, Трамп сказав, що Польща перебуває в категорії "дуже особливих відносин".

Він ще раз підтвердив своє зобов’язання не виводити війська з Польщі, але водночас зазначив, що розглядаються питання щодо виведення частини військ з інших європейських країн.

"Ми навіть не думали про виведення військ із Польщі. Ми думаємо про це стосовно інших країн, але ніколи… Ми повністю підтримуємо Польщу і допомагатимемо їй захищатися", - сказав Трамп.

Польський лідер Кароль Навроцький додав, що "це вперше в історії Польщі, коли поляки раді бачити іноземних солдатів у країні".

Він зазначив, що Польща не є "нахлібником" у НАТО, адже витрачає на оборону 4,7% ВВП і незабаром досягне нового цільового показника в 5%.

Трамп також зауважив, що "Польща була однією з двох країн, які сплачували більше, ніж повинні були, у межах НАТО".

  • На початку червня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими Альянсу, попри занепокоєння європейських країн щодо можливої зміни зовнішньополітичного курсу Вашингтона.
Теги:
Новини
Польща
політика
військові
Дональд Трамп
США
Кароль Навроцький
Читайте також:
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
Автор Дмитро Марценишин
1 вересня, 2025 понедiлок
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
Михайло-Віктор Лемберг
Автор Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
