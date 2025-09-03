Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не має наміру виводити американські війська з Польщі
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, пише The Guardian.
Відповідаючи на запитання про американо-польські відносини, Трамп сказав, що Польща перебуває в категорії "дуже особливих відносин".
Він ще раз підтвердив своє зобов’язання не виводити війська з Польщі, але водночас зазначив, що розглядаються питання щодо виведення частини військ з інших європейських країн.
"Ми навіть не думали про виведення військ із Польщі. Ми думаємо про це стосовно інших країн, але ніколи… Ми повністю підтримуємо Польщу і допомагатимемо їй захищатися", - сказав Трамп.
Польський лідер Кароль Навроцький додав, що "це вперше в історії Польщі, коли поляки раді бачити іноземних солдатів у країні".
Він зазначив, що Польща не є "нахлібником" у НАТО, адже витрачає на оборону 4,7% ВВП і незабаром досягне нового цільового показника в 5%.
Трамп також зауважив, що "Польща була однією з двох країн, які сплачували більше, ніж повинні були, у межах НАТО".
- На початку червня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими Альянсу, попри занепокоєння європейських країн щодо можливої зміни зовнішньополітичного курсу Вашингтона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе