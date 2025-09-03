Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання про американо-польські відносини, Трамп сказав, що Польща перебуває в категорії "дуже особливих відносин".

Він ще раз підтвердив своє зобов’язання не виводити війська з Польщі, але водночас зазначив, що розглядаються питання щодо виведення частини військ з інших європейських країн.

"Ми навіть не думали про виведення військ із Польщі. Ми думаємо про це стосовно інших країн, але ніколи… Ми повністю підтримуємо Польщу і допомагатимемо їй захищатися", - сказав Трамп.

Польський лідер Кароль Навроцький додав, що "це вперше в історії Польщі, коли поляки раді бачити іноземних солдатів у країні".

Він зазначив, що Польща не є "нахлібником" у НАТО, адже витрачає на оборону 4,7% ВВП і незабаром досягне нового цільового показника в 5%.

Трамп також зауважив, що "Польща була однією з двох країн, які сплачували більше, ніж повинні були, у межах НАТО".