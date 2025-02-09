Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, - Reuters

Про це пише Reuters, посилаючись на неназваних співрозмовників у Білому домі.

Агентство зазначає, що перед цим Трамп заявив, що позбавив доступу до щоденних доповідей розвідки і свого попередника Джо Байдена.

Крім того, Трамп відкликав дозвіл на доступ до спецінформації для ексзаступниці генпрокурора Лізи Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року, а також прокурорів, які вели справи проти Трампа, розповіли співрозмовники 8 лютого.

Як пише Reuters, хоча відкликання доступу може не мати негайного впливу, це ще одна ознака розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб мати можливість консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики, йдеться у матеріалі. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Трампа.