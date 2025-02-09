Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, - Reuters

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, - Reuters

Світлана Кравченко
9 лютого, 2025 неділя
11:44
Світ Джейк Салліван, Ентоні Блінкен

Президент США Дональд Трамп відкликав дозволи на доступ до секретної інформації для колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена і радника з нацбезпеки в адміністрації Джо Байдена Джейка Саллівана

Зміст

Про це пише Reuters, посилаючись на неназваних співрозмовників у Білому домі.

Агентство зазначає, що перед цим Трамп заявив, що позбавив доступу до щоденних доповідей розвідки і свого попередника Джо Байдена.

Крім того, Трамп відкликав дозвіл на доступ до спецінформації для ексзаступниці генпрокурора Лізи Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року, а також прокурорів, які вели справи проти Трампа, розповіли співрозмовники 8 лютого.

Як пише Reuters, хоча відкликання доступу може не мати негайного впливу, це ще одна ознака розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб мати можливість консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики, йдеться у матеріалі. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Трампа.

  • Раніше Трамп звинуватив Джо Байдена у некомпетентності через масштабну лісову пожежу у Лос-Анджелесі. 
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-6.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
9 лютого
13:07
Ексклюзив
Ziferblat
"Попри все ми можемо лунати гучно в Європі": переможці Нацвідбору на Євробачення гурт "Ziferblat" розповіли про сенс своєї пісні
13:05
Діаспоряни в Австралії представили Україну на Національному мультикультурному фестивалі
12:53
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин розкритикував співпрацю між США, Японією та Південною Кореєю і пообіцяв розвивати ядерні сили КНДР
12:46
Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024
Київводоканал спростував інформацію про підняття тарифів нібито в 4 рази
12:13
Мексика
У ДТП за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики загинула 41 людина
12:02
Росіяни атакували дроном Нікополь: поранено двох людей, понівечені АЗС й автівка
12:02
OPINION
"Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?
11:53
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль розпочав виведення військ з ключового коридору в Газі в рамках угоди з ХАМАС про перемир'я, - AP
11:48
Оновлено
путін трамп
Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні. У Кремлі відреагували
11:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після заяви про розмову з Путіним, Трамп буде реагувати на коментарі американців в соцмережах, щоб робити наступні кроки, - речник Українського конгресового комітету США Добрянський
11:36
втрати окупантів
ЗСУ: За місяць РФ втратила під Покровськом більше людей, ніж за 10 років другої чеченської війни
11:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
11:02
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, вибухи лунали у Луцьку
10:57
Оновлено
На Сахаліні китайське судно з вугіллям і мазутом зазнало аварії і сіло на мілину: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію
10:51
АН-148
Фінляндія заявила, що урядовий літак РФ порушив повітряний простір країни
10:49
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Резерви росіян вичерпуються, вони не можуть постійно наступати, - генерал Маломуж
10:17
Ексміністр охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвінн
Міністра охорони здоровʼя Британії звільнили через образливі повідомлення у WhatsApp щодо виборців та колег
10:00
OPINION
Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться"
09:51
Вночі у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: троє постраждалих, врятовано дитину
09:10
ппо
Сили ППО вночі знищили 70 ворожих ударних БПЛА
09:05
окупанти оркі русня
Окупанти намагалися перейти річку Оскіл на Куп'янському напрямку, Сили оборони знищили ворога, - ОСУВ "Хортиця"
08:54
Прем'єр Індії Моді
Партія прем’єра Індії Моді відновила владу в столиці країни вперше за 27 років
08:31
Росія з КНДР
У 2024 році КНДР відправила до РФ тисячі робітників попри резолюцію Радбезу ООН, - розвідка Південної Кореї
08:13
Оновлено
За добу на фронті відбулось 133 боєзіткнення: Сили оборони відбили 54 штурми окупантів на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Чи готові охочі до виборів мати справу з падінням поствоєнної економіки
07:20
OPINION
Корейці повернулися на фронт
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 24 артсистеми і 1460 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
2025, субота
8 лютого
23:06
Оновлено
Ziferblat
Гурт Ziferblat виграв фінал Нацвідбору Євробачення-2025
23:00
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трамп говорить про Україну, як про Сектор Гази. Не виключено, що при зустрічі з Зеленським прозвучить ідея про переселення українців, - Портников
22:22
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
"Штурм тривав 16 годин": воїни 47 ОМБр відбили атаки РФ і КНДРівців у Курській області
21:48
Ексклюзив
Дональд Трамп
Війна триватиме найближчими роками, до повного виснаження економічного потенціалу РФ. Портников припустив, про що Трамп проситиме Путіна
21:31
військовий квиток, мобілізація
"Носіть з собою документи про бронювання": нардеп Федієнко дав пораду українцям
21:21
Зруйнований більшовиками у лютому 1918-го будинок Михайла Грушевського (Київ, вулиця Паньківська, 9)
Цей день в історії: армія Муравйова увірвалася до Києва з гаслом "Смерть украинцам"
21:10
Володимир Зеленський
Вища освіта та житло: Зеленський сказав, що отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони
20:33
гривні
На додачу до тисячі від Кабміну. Вслід за Львовом у Києві та Одесі запровадили місцеві щомісячні доплати освітянам
20:21
Кауан Еліас
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 17 млн євро
20:02
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
У Марокко можуть бути зацікавлені в переселенні палестинців на територію Західної Сахари: дипломат Чекалкин про ймовірний план Трампа і Нетаньягу
20:00
OPINION
Прогноз погоди. Як розпізнати метеорологічні фейки?
20:00
TikTok
Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні TikTok
19:23
Розбита техніка окупантів
"Очікуємо нові накати на конях і віслюках". На Харківщині Третя штурмова розтрощила колону російських танків та БТРів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV