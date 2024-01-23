"Трамп представляє певну непередбачуваність": у Канаді висловили занепокоєння через вибори в США
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вважає, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США означатиме певну непередбачуваність для Канади
Про це повідомляє Reuters.
"Ми точно не знаємо, що він робитиме... очевидно, містер Трамп є певною мірою непередбачуваним", – заявив Джастін Трюдо.
За словами канадського прем'єр-міністра, уряд поновить зусилля з просування інтересів Канади в США перед можливим другим терміном Трампа на посаді президента.
Трюдо мав складні стосунки з Трампом під час його першого президентського терміну. У 2018 році американець звинуватив канадця у слабкості та нечесності.
"Ми змогли керувати паном Трампом, захищаючи інтереси Канади та показуючи, що ми можемо створити економічне зростання по обидва боки кордону", – сказав Джастін Трюдо.
- 21 січня кандидатка у президенти США від Республіканської партії Нікі Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як той переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
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