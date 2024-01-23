"Трамп представляє певну непередбачуваність": у Канаді висловили занепокоєння через вибори в США

Про це повідомляє Reuters.

"Ми точно не знаємо, що він робитиме... очевидно, містер Трамп є певною мірою непередбачуваним", – заявив Джастін Трюдо.

За словами канадського прем'єр-міністра, уряд поновить зусилля з просування інтересів Канади в США перед можливим другим терміном Трампа на посаді президента.

Трюдо мав складні стосунки з Трампом під час його першого президентського терміну. У 2018 році американець звинуватив канадця у слабкості та нечесності.

"Ми змогли керувати паном Трампом, захищаючи інтереси Канади та показуючи, що ми можемо створити економічне зростання по обидва боки кордону", – сказав Джастін Трюдо.