Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі
Американський лідер Дональд Трамп проведе зустріч у Білому домі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоб посприяти укладенню мирної угоди між двома країнами, які перебувають у тривалому конфлікті
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що зустріч відбудеться у п’ятницю, 8 серпня. Як зауважили у виданні, вона є черговим кроком Трампа у прагненні припинити міжнародні конфлікти та одночасно отримати за це політичне визнання.
Один із представників Білого дому заявив про ймовірність оголошення мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією під час зустрічі у п’ятницю.
Що кажуть у Вірменії?
Прессекретарка прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян підтвердила, що Пашинян здійснить візит до Сполучених Штатів 7–8 серпня.
"У Вашингтоні прем’єр-міністр Пашинян проведе двосторонню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом з метою поглиблення стратегічного партнерства між Вірменією та США, а також тристоронню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, спрямовану на просування миру, добробуту та економічного співробітництва в регіоні", - зазначила вона.
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