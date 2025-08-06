Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що зустріч відбудеться у п’ятницю, 8 серпня. Як зауважили у виданні, вона є черговим кроком Трампа у прагненні припинити міжнародні конфлікти та одночасно отримати за це політичне визнання.

Один із представників Білого дому заявив про ймовірність оголошення мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією під час зустрічі у п’ятницю.

Що кажуть у Вірменії?

Прессекретарка прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян підтвердила, що Пашинян здійснить візит до Сполучених Штатів 7–8 серпня.

"У Вашингтоні прем’єр-міністр Пашинян проведе двосторонню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом з метою поглиблення стратегічного партнерства між Вірменією та США, а також тристоронню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, спрямовану на просування миру, добробуту та економічного співробітництва в регіоні", - зазначила вона.