Трамп програв суд у справі про звинувачення у зв'язках з РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого року лідер Республіканської партії, в контексті цьогорічних президентських виборів у США, подав до суду на колишнього агента МІ-6 Крістофера Стіла та його фірму бізнес-розвідки Orbis у справі за статтею про захист даних. Трамп заявив, що зазнав "значної шкоди і страждань" через публікацію досьє та намагався домогтися від судді рішення про неправдивість оприлюдненої у звіті інформації.

У січні 2017 року досьє Стіла розповсюдила компанія BuzzFeed. У ньому стверджувалося, що президентська кампанія була скомпрометована Федеральною службою безпеки РФ.

Суддя Карен Стейн у четвер, 1 лютого, відхилила позов і зазначила, що Трамп не має жодних шансів отримати компенсацію за будь-які страждання, яких він міг зазнати. І додала, що не планує визначати достовірність інформації у самому досьє.

"Насправді позивач домагається висновків суду для відновлення своєї репутації за обставин, коли він не зміг сформулювати жодного життєздатного засобу правового захисту, який він мав би реальну перспективу отримати", - зазначила Стейн.

Раніше Трамп у судових документах заявляв, що готовий приїхати до Лондона для дачі свідчень у цій справі. Лідер республіканців використовує стратегію для здобуття підтримки лояльних прихильників у нинішній виборчій кампанії. Він виступає у судах, використовуючи 91 кримінальне обвинувачення проти себе, включно зі звинуваченнями у змові з метою скасування виборів 2020 року.

У своїй заяві речник кампанії Трампа сказав, що екс-президент "продовжить боротися за правду і проти брехні, подібної до тієї, яку оприлюднили Стіл та його поплічники".

Стіл, якого Трамп одного разу назвав "нікчемою", був найнятий вашингтонською дослідницькою фірмою у червні 2016 року для вивчення зв'язків Трампа з Росією. Національний комітет Демократичної партії і кампанія Гілларі Клінтон найняли Fusion GPS після того, як Трамп став кандидатом на виборах президента США.

Юристи фірми Стіла стверджували, що позов не має розумних шансів на успіх і що Трамп просто переслідує мету "вендети". За словами юристів Orbis, Трамп має історію "переслідування передбачуваних ворогів та інших осіб, на яких він має зуб".

В Orbis заявили, що досьє ніколи не призначалося для оприлюднення, і Трамп не може покласти на фірму відповідальність лише за публікацію компанією Buzzfeed.