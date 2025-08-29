Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс

Про це пише CNN з посиланням на лист Трампа "Меморандум для міністра внутрішньої безпеки" від 28 серпня.

У листі зазначається, що з 1 вересня 2025 року Секретна служба має припинити всі заходи безпеки щодо Гарріс, крім тих, які прямо передбачені федеральним законом.

"Цим листом ви уповноважуєтесь припинити будь-які процедури, пов'язані з безпекою, раніше затверджені виконавчим меморандумом, крім тих, що вимагаються законом, для наступної особи, з 1 вересня 2025 року: колишньої віцепрезидентки Камали Д. Гарріс", – йдеться в тексті листа.

У виданні пояснили, що колишні президенти отримують державну охорону на все життя. Гарріс, як колишній віцепрезидент, отримала шість місяців охорони після завершення терміну повноважень. Цей термін для Гарріс сплив 21 липня. Однак президент Джо Байден підписав секретну директиву, яка продовжила захист ще на рік. Саме цю директиву тепер скасував Трамп.

Трамп припинив охорону Гарріс напередодні її запланованого туру по країні, присвяченого виходу її мемуарів про свою президентську кампанію №107 днів", які вийдуть 23 вересня. Це поставить її в центр уваги громадськості більше, ніж будь-коли з моменту складання повноважень.