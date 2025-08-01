"Не хочу повертатися до зламаної системи": Камала Гарріс заявила, що бере політичну паузу
Ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про паузу в політичній діяльності та назвала систему наразі зламаною
Про це пише The Hill.
Гарріс уточнила, що не балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії наступного року на тлі чуток, що вона знову буде претендувати на пост президента у 2028 році.
"Я не хочу повертатися до системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу говорити з людьми. І я не хочу, щоб це було в межах кампанії, де я прошу їх проголосувати", – сказала вона.
Водночас колишня віцепрезидентка поділилася, що протягом місяців уникала новин після поразки в торішніх виборах президента США.
"Я просто не люблю самокалічення", – пояснила Гарріс і додала, що дивилася "багато кулінарних шоу".
- Раніше Камала Гарріс анонсувала мемуари про власну скорочену президентську кампанію 2024 року під назвою "107 днів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе