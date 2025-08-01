"Не хочу повертатися до зламаної системи": Камала Гарріс заявила, що бере політичну паузу

Про це пише The Hill.

Гарріс уточнила, що не балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії наступного року на тлі чуток, що вона знову буде претендувати на пост президента у 2028 році.

"Я не хочу повертатися до системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу говорити з людьми. І я не хочу, щоб це було в межах кампанії, де я прошу їх проголосувати", – сказала вона.

Водночас колишня віцепрезидентка поділилася, що протягом місяців уникала новин після поразки в торішніх виборах президента США.

"Я просто не люблю самокалічення", – пояснила Гарріс і додала, що дивилася "багато кулінарних шоу".