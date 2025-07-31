Камала Гарріс випустить мемуари про свою президентську кампанію "107 днів"
Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс анонсувала мемуари про власну скорочену президентську кампанію 2024 року під назвою "107 днів"
Про це повідомив The Guardian.
Передвиборча кампанія Гарріс тривала 107 днів.
"Трохи більше як рік тому я розпочала свою кампанію на посаду президента Сполучених Штатів. Сто сім днів подорожей по країні, боротьби за наше майбутнє – найкоротша президентська кампанія в сучасній історії. З моменту залишення посади я багато часу присвятила роздумам про ті дні та, з відвертістю і рефлексією, написала залаштунковий звіт про цю подорож. Я вірю, що є сенс поділитися тим, що я побачила, чому навчилася і що потрібно для подальшого руху вперед", – розповіла ексвіцепрезидентка.
Книгу опублікують 23 вересня.
За словами гендиректора видавництва Simon & Schuster Джонатана Карпа, мемуари Гарріс "розглядають все, що ми хотіли б, щоб вона розглянула". Однак він відмовився надавати подробиці контексту книги.
"Камала Гарріс – унікальний американський лідер. "107 днів" відображає драму балотування на пост президента краще, ніж майже все, що я читав. Це одна з найкращих робіт політичної нехудожньої літератури, яку коли-небудь публікували Simon & Schuster. Це внесок очевидця в історію та надзвичайна історія", – сказав він.
- Раніше президент Дональд Трамп наказав федеральним відомствам позбавити доступу до секретної інформації більше десятка своїх політичних опонентів, зокрема колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс і колишню держсекретарку Гілларі Клінтон.
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