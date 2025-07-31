Камала Гарріс випустить мемуари про свою президентську кампанію "107 днів"

Про це повідомив The Guardian.

Передвиборча кампанія Гарріс тривала 107 днів.

"Трохи більше як рік тому я розпочала свою кампанію на посаду президента Сполучених Штатів. Сто сім днів подорожей по країні, боротьби за наше майбутнє – найкоротша президентська кампанія в сучасній історії. З моменту залишення посади я багато часу присвятила роздумам про ті дні та, з відвертістю і рефлексією, написала залаштунковий звіт про цю подорож. Я вірю, що є сенс поділитися тим, що я побачила, чому навчилася і що потрібно для подальшого руху вперед", – розповіла ексвіцепрезидентка.

Книгу опублікують 23 вересня.

За словами гендиректора видавництва Simon & Schuster Джонатана Карпа, мемуари Гарріс "розглядають все, що ми хотіли б, щоб вона розглянула". Однак він відмовився надавати подробиці контексту книги.

"Камала Гарріс – унікальний американський лідер. "107 днів" відображає драму балотування на пост президента краще, ніж майже все, що я читав. Це одна з найкращих робіт політичної нехудожньої літератури, яку коли-небудь публікували Simon & Schuster. Це внесок очевидця в історію та надзвичайна історія", – сказав він.