Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
У п'ятницю, 24 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив про скасування правила щодо викидів забруднюючих речовин з мідеплавильних заводів, прийнятого адміністрацією Байдена у травні 2024 року. Документ встановлював суворі стандарти щодо свинцю, миш’яку, ртуті, бензолу та діоксинів
Про це інформує Reuters.
Згідно з указом Трампа, заводи отримують дворічне відтермінування для дотримання норм. Білий дім пояснив рішення необхідністю знизити регуляторне навантаження на виробників міді та зберегти мінеральну незалежність США.
"Введення таких вимог до такої обмеженої і вже напруженої вітчизняної галузі може прискорити подальше закриття підприємств, послабити промислову базу країни, підірвати мінеральну незалежність і збільшити залежність від переробних потужностей, що контролюються іноземними компаніями", - йдеться в заяві Білого дому.
В документі згадуються два мідеплавильні заводи в США: один компанії Freeport-McMoRan та один Rio Tinto.
- 7 березня Сполучені Штати оголосили про вихід з правління Фонду ООН, створеного для підтримки бідних та вразливих країн, які стикаються з наслідками зміни клімату.
