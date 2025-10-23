Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня проведе двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзиньпіном у Південній Кореї
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Вона зазначила, що Дональд Трамп проведе зустріч зі Сі Цзиньпіном перш ніж повернутися до Вашингтона.
"У четвер вранці за місцевим часом президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом Китайської Народної Республіки Сі, перш ніж відбути додому до Вашингтона", - сказала вона.
Попередньо, зустріч запланована в Південній Кореї. Левітт додала, що до цього президент проведе переговори з південнокорейським лідером Лі Чже Меном.
- 10 жовтня Дональд Трамп повідомив про свої плани відвідати Китай на початку наступного року.
