Головна Світ "Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року

Дар'я Куркіна
20 жовтня, 2025 понедiлок
23:55
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Китай на початку наступного року

Про це пишуть CBS News та "Радіо Свобода".

"Мене запросили до Китаю, і я зроблю це на початку наступного року. Ми вже певним чином вирішили", – сказав Трамп журналістам.

Зокрема, очільник Білого дому нагадав, що з 1 листопада наберуть чинності вищі тарифи проти Пекіна, якщо американська й китайська сторони не досягнуть угоди до того часу.

Однак він також висловив оптимізм щодо документа, додавши, що КНР була дуже "шанобливою" і платить Штатам "величезні суми грошей" через мита.

"Китай є третім за величиною торговим партнером Сполучених Штатів після Мексики та Канади. США імпортували китайські товари на суму 438,9 мільярда доларів, а Китай купив 143,5 мільярда доларів американських товарів минулого року", – пише CBS News.

  • Водночас 10 днів тому Дональд Трамп казав, що може відмовитись від запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном після того, як Пекін запровадив жорсткіші правила експорту рідкісних металів.
