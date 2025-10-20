"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Китай на початку наступного року
Про це пишуть CBS News та "Радіо Свобода".
"Мене запросили до Китаю, і я зроблю це на початку наступного року. Ми вже певним чином вирішили", – сказав Трамп журналістам.
Зокрема, очільник Білого дому нагадав, що з 1 листопада наберуть чинності вищі тарифи проти Пекіна, якщо американська й китайська сторони не досягнуть угоди до того часу.
Однак він також висловив оптимізм щодо документа, додавши, що КНР була дуже "шанобливою" і платить Штатам "величезні суми грошей" через мита.
"Китай є третім за величиною торговим партнером Сполучених Штатів після Мексики та Канади. США імпортували китайські товари на суму 438,9 мільярда доларів, а Китай купив 143,5 мільярда доларів американських товарів минулого року", – пише CBS News.
- Водночас 10 днів тому Дональд Трамп казав, що може відмовитись від запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном після того, як Пекін запровадив жорсткіші правила експорту рідкісних металів.
