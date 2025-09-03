Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк

Про це сказав головний редактор польсько-українського порталу PolUkr.Net Даріуш Матерняк у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Президент США Дональд Трамп таки переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за безпеку НАТО та допомогу Україні. І це був досить специфічний спосіб переконати деякі європейські країни в тому, що це справді потрібно робити", - зазначив Матерняк.

За словами головного редактора польсько-українського порталу PolUkr.Net, яким би специфічним цей спосіб не був, уже є певні результати. Наразі ми бачимо, що у 2025 році більшість оборонних видатків на підтримку України припадає саме на Європу. Це вже не США, які протягом перших 2,5 років повномасштабного вторгнення постачали більшість озброєння Україні. Нині більшість постачань здійснюють країни ЄС.

"Але військова підтримка й присутність США в Європі залишаються важливими. Дуже добре, що розпочався процес здобуття певної незалежності європейських країн від США. І цей процес потрібно продовжувати, адже США мають глобальні інтереси, і, можливо, колись настане ситуація, коли вони не зможуть підтримувати європейські країни, навіть якщо це буде необхідно. Я вважаю, що це розуміння вже існує, нам потрібно більше дбати про власну безпеку", - наголосив Матерняк.