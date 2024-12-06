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Головна Світ Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
06:26
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Зміст

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"На цій важливій посаді Девід керуватиме політикою адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют – двох сферах, що мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоспроможності Америки. Девід зосередиться на тому, щоб зробити Америку беззаперечним світовим лідером в обох сферах", - зазначив Трамп. 

Зокрема, за його словами, Сакс "працюватиме над законодавчою базою, щоб криптоіндустрія мала необхідну ясність і могла процвітати в США".

Окрім цього, він також очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.  

Як зазначають у Reuters, Трамп раніше називав криптовалюту шахрайством, втім під час своєї передвиборчої кампанії взявся за цифрові активи і пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею планети" і накопичити національний запас біткоїнів.

  • Раніше Дональд Трамп висунув астронавта-мільярдера і ділового партнера Ілона Маска Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA.
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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