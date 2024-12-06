Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"На цій важливій посаді Девід керуватиме політикою адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют – двох сферах, що мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоспроможності Америки. Девід зосередиться на тому, щоб зробити Америку беззаперечним світовим лідером в обох сферах", - зазначив Трамп.

Зокрема, за його словами, Сакс "працюватиме над законодавчою базою, щоб криптоіндустрія мала необхідну ясність і могла процвітати в США".

Окрім цього, він також очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.

Як зазначають у Reuters, Трамп раніше називав криптовалюту шахрайством, втім під час своєї передвиборчої кампанії взявся за цифрові активи і пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею планети" і накопичити національний запас біткоїнів.