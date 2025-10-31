Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР

Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР

Адріана Муллаянова
31 жовтня, 2025 п'ятниця
01:39
Світ Дональд Трамп

Переважна більшість із них будуть білі південноафриканці, що фактично означає згортання традиційної американської програми притулку для людей, які тікають від війни та переслідувань

Зміст

Про це повідомляє Associated Press

30 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про різке скорочення кількості біженців, яких прийматимуть до США, — з 125 тисяч, встановлених за президентства Джо Байдена, до 7 500. Це рішення, за словами уряду, "виправдане гуманітарними міркуваннями або відповідає національним інтересам".

У повідомленні йдеться, що до США прийматимуть переважно білих південноафриканців — африканерів, яких адміністрація вважає жертвами дискримінації. Інші національні групи, зокрема афганці, які співпрацювали з американськими військовими, цього року здебільшого не зможуть потрапити до країни.

Рішення вже викликало хвилю критики з боку правозахисників і гуманітарних організацій.
"Це рішення не просто знижує ліміт прийому біженців. Воно знижує наш моральний авторитет", — заявила Кріш О'Мара Віньяраджа, президентка організації глобального притулку.

Президент міжнародного проєкту допомоги біженцям Шаріф Алі назвав нову політику "черговою політизацією гуманітарної програми".

"Надаючи привілеї африканерам, адміністрація продовжує забороняти в’їзд тисячам біженців, яких уже перевірили та схвалили", — зазначив він.

Протягом свого попереднього терміну Дональд Трамп уже неодноразово скорочував кількість біженців. У 2020 році ліміт становив 15 тисяч, а цього разу — у п’ять разів менше, що є мінімальним показником за понад 40 років існування програми прийому біженців у США.

  • 19 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про депортацію мігрантів з України.


     

Новини
мігранти
біженці
Дональд Трамп
США
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Автор Дмитро Марценишин
30 жовтня, 2025 четвер
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
Більше новин
