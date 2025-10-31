Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР

Про це повідомляє Associated Press

30 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про різке скорочення кількості біженців, яких прийматимуть до США, — з 125 тисяч, встановлених за президентства Джо Байдена, до 7 500. Це рішення, за словами уряду, "виправдане гуманітарними міркуваннями або відповідає національним інтересам".

У повідомленні йдеться, що до США прийматимуть переважно білих південноафриканців — африканерів, яких адміністрація вважає жертвами дискримінації. Інші національні групи, зокрема афганці, які співпрацювали з американськими військовими, цього року здебільшого не зможуть потрапити до країни.

Рішення вже викликало хвилю критики з боку правозахисників і гуманітарних організацій.

"Це рішення не просто знижує ліміт прийому біженців. Воно знижує наш моральний авторитет", — заявила Кріш О'Мара Віньяраджа, президентка організації глобального притулку.

Президент міжнародного проєкту допомоги біженцям Шаріф Алі назвав нову політику "черговою політизацією гуманітарної програми".

"Надаючи привілеї африканерам, адміністрація продовжує забороняти в’їзд тисячам біженців, яких уже перевірили та схвалили", — зазначив він.

Протягом свого попереднього терміну Дональд Трамп уже неодноразово скорочував кількість біженців. У 2020 році ліміт становив 15 тисяч, а цього разу — у п’ять разів менше, що є мінімальним показником за понад 40 років існування програми прийому біженців у США.