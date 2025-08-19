США депортували перших українських біженців

Про це повідомила служба імміграційного та митного контролю США.

Зазначено, що біженців уже повернули в Україну.

"Ось фотографії перших хвилин перебування українських іноземців на батьківщині після їх виселення зі Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.

Here are photos of Ukrainian aliens’ first moments back home following their removal from the United States. pic.twitter.com/XSWjxky5M1 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 18, 2025