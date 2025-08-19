Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
США депортували перших українських біженців

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
18:47
Світ

Сполучені Штати Америки 19 серпня оголосили про депортацію перших біженців з України

Зміст

Про це повідомила служба імміграційного та митного контролю США.

Зазначено, що біженців уже повернули в Україну.

"Ось фотографії перших хвилин перебування українських іноземців на батьківщині після їх виселення зі Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Люди не знають, чого чекати завтра: чи загрожує депортація зі США українцям, які перебувають за призупиненою програмою U4U

 

  • Раніше стало відомо, що близько 120 тис. біженців з України можуть почати втрачати 15 серпня правовий захист для проживання у США, якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів.
