США депортували перших українських біженців
Сполучені Штати Америки 19 серпня оголосили про депортацію перших біженців з України
Про це повідомила служба імміграційного та митного контролю США.
Зазначено, що біженців уже повернули в Україну.
"Ось фотографії перших хвилин перебування українських іноземців на батьківщині після їх виселення зі Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Люди не знають, чого чекати завтра: чи загрожує депортація зі США українцям, які перебувають за призупиненою програмою U4U
- Раніше стало відомо, що близько 120 тис. біженців з України можуть почати втрачати 15 серпня правовий захист для проживання у США, якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів.
- Біла Церква
