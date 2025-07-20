Трамп закликає Сенат не йти на літні канікули, щоб затвердити його кандидатів на держпосади

Про це він написав в Truth Social.

У серпні у сенаторів заплановані канікули.

Трамп звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна: "Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів".

Сенатори мають затвердити 6 номінантів, яких висунув Трамп.

Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.