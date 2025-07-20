Трамп закликає Сенат не йти на літні канікули, щоб затвердити його кандидатів на держпосади
Президент США Дональд Трамп звернувся до Сенату з проханням не переривати роботу на літні канікули, аби затвердити його кандидатури на ключові посади
Про це він написав в Truth Social.
У серпні у сенаторів заплановані канікули.
Трамп звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна: "Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів".
Сенатори мають затвердити 6 номінантів, яких висунув Трамп.
Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.
- Президент США Дональд Трамп подав позов проти видання Wall Street Journal та двох його журналістів, звинувативши їх у наклепі, після публікації статті, в якій стверджувалося, що він написав записку з ескізом оголеної жінки для Джеффрі Епштейна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе