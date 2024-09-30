Трамп закликав до відставки та оголошення імпічменту Гарріс

Про це повідомляє ABC News.

"Її потрібно дискваліфікувати. Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента. Вона має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії", – наголосив Трамп у контексті проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні.

Він вважає, що Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.

Видання зазначає, що Дональд Трамп традиційно погрожує судовими позовами своїм політичним суперникам, зокрема президенту Джо Байдену, а також кандидатці від демократів на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.