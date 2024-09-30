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Трамп закликав до відставки та оголошення імпічменту Гарріс

Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
23:32
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп просить відставки віцепрезидентки Камали Гарріс та закликав оголосити їй імпічмент

Зміст

Про це повідомляє ABC News.

"Її потрібно дискваліфікувати. Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента. Вона має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії", – наголосив Трамп у контексті проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні.

Він вважає, що Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.

Видання зазначає, що Дональд Трамп традиційно погрожує судовими позовами своїм політичним суперникам, зокрема президенту Джо Байдену, а також кандидатці від демократів на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

  • Колишній президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Через це деякі республіканці розкритикували Трампа.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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