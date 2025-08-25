Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
Президент США Дональд Трамп звинуватив провідні телевізійні мережі ABC та NBC у створенні "фейкових новин" та упередженому висвітленні його діяльності й закликав позбавити телеканали ліцензії
Про це Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.
За його словами, попри високий рівень популярності та, як він вважає, один із найуспішніших восьми місяців в історії президентства, ці канали подають 97% "негативних новин" про нього.
Якщо це так, то вони є просто рукою Демократичної партії і, на думку багатьох, Федеральна комісія з комунікацій повинна позбавити їх ліцензій. Я повністю підтримую це, оскільки вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії", - наголосив він.
Водночас в іншому дописі Трамп зазначив, що має високі рейтинги підтримки, однак, не уточнив, на які дані він посилається.
"За винятком того, що пишуть і транслюють у фейкових новинах, я зараз маю найвищі рейтинги, які коли-небудь мав — деякі з них понад 60% і навіть вище 70%", - наголосив він.
- Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для президента США Дональда Трампа розміром 500 млн доларів за цивільне шахрайство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе